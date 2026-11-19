El círculo de confianza del gerente también se extiende a quienes le venden al Estado.LA PRENSA Premium conoció que uno de los proveedores del INP, cuyo nombre se reserva por seguridad, habría recibido contratos de gran volumen durante la gestión de Lozano. "Él decidía todo eso, muchas veces no pasaba ni por el director y se hacían lo que él (Lozano) decía porque al final él es político y es la gente de él la que está aquí, entonces así se maneja todo", expresó la fuente.Con el combustible, la historia se repite, ya que el INP se abastecía en una gasolinera de la capital, cuyo nombre también se omite por seguridad, hasta que, por sugerencia de Lozano, se sumó una segunda estación vinculada a su círculo cercano.Cabe recalcar que el combustible es una de las compras más frecuentes del Estado y una de las más expuestas a irregularidades cuando el proveedor se elige por recomendación y no por concurso, además de que actualmente se realizan las compras de forma directa.