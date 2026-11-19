Tegucigalpa, Honduras.

Alberto Martín Lozano Ferrera no llegó solo al Instituto Nacional Penitenciario (INP). Desde que asumió como gerente administrativo, en mayo de 2026, al menos tres personas de su círculo cercano entraron a la planilla de la institución. Su influencia no se quedó en las oficinas, pues según fuentes internas, un proveedor habría sido favorecido con contratos de gran volumen y una gasolinera vinculada a su entorno comenzó a vender combustible a la institución. Así lo confirmaron a LA PRENSA Premium al menos tres fuentes del INP, que pidieron no ser identificadas por temor a represalias. Los empleados describen un ambiente laboral tenso desde la llegada de Lozano y aseguran que su autoridad se impone incluso sobre la del director, Walter Amador Lacayo. “Aquí el general Amador Lacayo ordena algo y Lozano ya lo retracta y ordena otra cosa, entonces no se sabe quién manda”, relató uno de ellos.

Nombramientos

El primero en la lista es el abogado Samuel Lanza, asesor del INP. Según las fuentes, es amigo personal de Lozano y su ingreso fue decisión directa del gerente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La segunda es Celeste Amaya, su asistente, quien gana 31,000 lempiras al mes, según constató LA PRENSA Premium en la planilla pública del INP. La cifra tiene un punto de comparación importante, porque la asistente del director de la institución, la máxima autoridad penitenciaria del país recibe 22,800. Es decir, quien asiste al gerente gana 8,200 lempiras más que quien asiste a su jefe. El tercer nombramiento es el de Clarita Baca, quien ocupa la subgerencia de Recursos Humanos, con un salario de 51,200 lempiras mensuales. Desde esa oficina se define quién entra al INP, quién es trasladado y quién sale. Pero, según conoció este medio, la última palabra sobre los despidos tampoco está ahí. Fuentes internas aseguran que es el propio Lozano quien decide a qué empleados sacar de la institución.

Contratos

El círculo de confianza del gerente también se extiende a quienes le venden al Estado. LA PRENSA Premium conoció que uno de los proveedores del INP, cuyo nombre se reserva por seguridad, habría recibido contratos de gran volumen durante la gestión de Lozano. "Él decidía todo eso, muchas veces no pasaba ni por el director y se hacían lo que él (Lozano) decía porque al final él es político y es la gente de él la que está aquí, entonces así se maneja todo", expresó la fuente. Con el combustible, la historia se repite, ya que el INP se abastecía en una gasolinera de la capital, cuyo nombre también se omite por seguridad, hasta que, por sugerencia de Lozano, se sumó una segunda estación vinculada a su círculo cercano. Cabe recalcar que el combustible es una de las compras más frecuentes del Estado y una de las más expuestas a irregularidades cuando el proveedor se elige por recomendación y no por concurso, además de que actualmente se realizan las compras de forma directa.

Antescedentes