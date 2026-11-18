Honduras

El diseñador hondureño Franklin López se prepara para uno de los capítulos más importantes de su trayectoria: vestir a dos candidatas en Miss Universo 2026, entre ellas Luisa Pineda, representante de Honduras, cuyo traje nacional promete sorprender con una propuesta inspirada en las maravillas que guarda el país. López no ocultó su emoción por alcanzar una meta que durante años pareció lejana. “Siempre fue mi sueño más grande llegar a Miss Universo y Dios me regaló la oportunidad que fuera por partida doble. Es un honor ser el primer hondureño en vestir dos candidatas en Miss Universo”, expresó.

La participación del creativo tendrá un atractivo especial durante la competencia de trajes típicos, prevista para el 21 de noviembre en Puerto Rico. Aunque mantiene en reserva buena parte de los detalles, adelantó que la creación para Pineda abordará una temática que, según considera, muchos hondureños han querido ver representada en este escenario, pero que hasta ahora no se había llevado a cabo. “Es una propuesta muy diferente. A través de ese traje el mundo conocerá las maravillas que esconde Honduras”, comentó el diseñador, quien busca que la pieza trascienda lo ornamental y se convierta en una ventana hacia la riqueza cultural y los atractivos del territorio nacional.





Entre los pocos detalles que compartió, López explicó que el atuendo tendrá movimiento durante su presentación y estará compuesto por una pieza bordada con miles de cristales y pedrería de vidrio. Estos elementos anticipan una creación de gran elaboración, pensada para captar la atención del público en una de las noches más esperadas del certamen. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Pero la representante hondureña no será la única candidata que lucirá una creación suya. El diseñador también confirmó que vestirá a otra concursante latinoamericana, aunque todavía no reveló su identidad ni el país que representa. Esta doble participación amplía la presencia de su trabajo en la edición 2026 del concurso. El camino hasta esta oportunidad internacional ha estado marcado por una historia de perseverancia. Originario de una pequeña aldea de El Paraíso, López estudió Enfermería y obtuvo una Maestría en Salud Pública, antes de concentrar sus esfuerzos en el arte, las manualidades y el diseño de vestuario.

Sus primeros pasos en este ámbito estuvieron vinculados con la elaboración de trajes de India Bonita para actividades de su comunidad. Una década después, sus creaciones tendrán presencia en uno de los escenarios internacionales más reconocidos de la belleza. “Nunca me imaginé que de crear vestidos de India Bonita en mi aldea, 10 años después estarían mis creaciones en el escenario más importante del mundo”, recordó. Durante su trayectoria también ha enfrentado prejuicios por proceder de una comunidad rural y contar con recursos limitados. Sin embargo, encontró en la creatividad una forma de abrirse camino, con diseños que buscan contar historias mediante la identidad, el movimiento, la luz y los detalles artesanales.

Entre sus trabajos más conocidos figura “El Cadejo Negro”, traje que lució Emely Alemán en Miss Grand International 2026 y que alcanzó proyección internacional. A este reconocimiento se suman el Premio de la Hispanidad, recibido en Washington D. C. por su trabajo en vestuario nacional, y el galardón al Mejor Traje Nacional en Miss Multicultural World 2026, celebrado en Vietnam, con una propuesta inspirada en el pueblo tawahka y la Reserva de la Biosfera del Río Plátano.