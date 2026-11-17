San Pedro Sula. El crecimiento del cine y la producción audiovisual en Honduras volvió a quedar en evidencia con los resultados de la convocatoria del Zorzales Film Festival , así lo anunció el comité organizador en sus plataformas digitales. La quinta edición del certamen cerró oficialmente sus inscripciones con 58 proyectos audiovisuales , estableciendo un nuevo récord de participación y superando las 46 propuestas registradas en 2025. La cifra representa un importante avance para el festival, que en los últimos años se ha consolidado como una vitrina para el talento emergente y profesional, promoviendo espacios de exhibición y reconocimiento para realizadores nacionales.

La organización informó que el aumento en las postulaciones refleja el interés creciente de directores, productores y creadores por formar parte de una iniciativa que busca impulsar la industria audiovisual y fomentar la producción de nuevas historias.

58 historias buscan brillar en la V edición de Zorzales Film Festival

Detrás de cada proyecto inscrito hay meses de trabajo, creatividad y esfuerzo colectivo. Las 58 producciones registradas abarcan distintas propuestas narrativas y temáticas, mostrando la diversidad y el dinamismo que caracterizan actualmente al sector audiovisual hondureño. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para los organizadores, el récord alcanzado no solo representa un logro para el festival, sino también una señal positiva del momento que atraviesa el cine nacional y de la confianza que los creadores han depositado en este espacio. La organización expresó además su agradecimiento a todos los directores, productores, cineastas y equipos de realización que participaron en la convocatoria, destacando el valor que cada obra aporta al fortalecimiento de la escena audiovisual del país. Con el cierre de inscripciones el pasado 15 de noviembre, el festival entra ahora en su fase de evaluación, en la que un jurado analizará los proyectos para seleccionar a las producciones que avanzarán a la instancia final.

A un día de anunciar los finalistas