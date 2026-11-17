Tegucigalpa, Honduras. El Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Stenee) pidió a los usuarios que mantengan conexiones irregulares de electricidad que legalicen sus instalaciones antes del próximo 29 de diciembre, para evitar posibles sanciones y cobros adicionales por parte de la estatal eléctrica. El llamado fue realizado este martes 17 de noviembre por Miguel Aguilar, presidente del Stenee, quien recordó que los abonados aún disponen de un plazo establecido por la legislación para regularizar el suministro eléctrico y comenzar a pagar por la energía que consume.

Aguilar advirtió que quienes no atiendan esta disposición podrían enfrentar ajustes en sus facturas correspondientes a seis meses o más, según las irregularidades detectadas y los procedimientos contemplados en la normativa vigente. Asimismo, explicó que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) desplegará cuadrillas contratadas en distintas regiones del país para inspeccionar las instalaciones y detectar conexiones no autorizadas, como parte de las acciones orientadas a reducir las pérdidas de la institución.

STENEE recomienda revisar saldos pendientes con la Enee

En otro tema, el dirigente sindical recomendó a los abonados cuyo consumo alcanza hasta 250 kilovatios hora que acudan a las oficinas de la Enee para consultar su situación financiera y conocer las opciones disponibles para ponerse al día con sus obligaciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Según Aguilar, existen usuarios que acumulan cargos por intereses de mora y reconexiones desde hace varios años. Por ello, se demuestra importante revisar cada caso y establecer qué cantidades corresponden realmente al consumo de electricidad. El representante del Stenee también recordó que las autoridades tienen facultades legales para proceder contra las personas involucradas en el daño de energía, acciones mediante judiciales y la intervención de la Policía Nacional. Estas medidas podrían incluir actuaciones sobre los bienes de los responsables, conforme a lo establecido en la ley.