San Pedro Sula. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional anunció el lunes su disposición de colaborar con las autoridades de Estados Unidos en el proceso judicial que enfrenta la excónsul general en Atlanta, Ada Evila Serrano Núñez, capturada por la sospecha de delitos de soborno y lavado de dinero.

Mediante un comunicado oficial emitido en Tegucigalpa, la Cancillería precisó que Serrano Núñez asumió la titularidad de dicha sede diplomática en julio de 2022, durante la administración gubernamental anterior, período en el que habrían ocurrido las irregularidades vinculadas a gestiones consulares según las indagatorias del Departamento de Justicia estadounidense.