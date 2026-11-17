San Pedro Sula. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional anunció el lunes su disposición de colaborar con las autoridades de Estados Unidos en el proceso judicial que enfrenta la excónsul general en Atlanta, Ada Evila Serrano Núñez, capturada por la sospecha de delitos de soborno y lavado de dinero.
Mediante un comunicado oficial emitido en Tegucigalpa, la Cancillería precisó que Serrano Núñez asumió la titularidad de dicha sede diplomática en julio de 2022, durante la administración gubernamental anterior, período en el que habrían ocurrido las irregularidades vinculadas a gestiones consulares según las indagatorias del Departamento de Justicia estadounidense.
La institución aclaró que el actual gobierno canceló formalmente el nombramiento de la exfuncionaria y cualquier otro acuerdo a su favor el 24 de marzo de 2026, como parte de los procesos de transición administrativa.
📢 COMUNICADO OFICIAL La @CancilleriaHN reafirma su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en el servicio público ante la investigación desarrollada por autoridades estadounidenses contra una exfuncionaria consular hondureña. https://t.co/jAnMKfg7T0— Cancillería Honduras (@CancilleriaHN) November 17, 2026
Tras conocerse los reportes sobre la detención en territorio norteamericano, el ente rector de la política exterior anunció la ejecución de auditorías y verificaciones administrativas internas para esclarecer los antecedentes del caso.
La Cancillería enfatizó que las citas y trámites consulares no están sujetos a pagos indebidos ni a intermediaciones, recordando que todo el personal acreditado en el extranjero debe actuar con probidad y en estricto apego a la Convención de Viena de 1963.
Finalmente, el Estado hondureño reiteró su política de cero tolerancia frente a la corrupción y aseguró que dará seguimiento al desarrollo del proceso en los tribunales estadounidenses, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.