Nazario Ramos era un reconocido comerciante de la zona norte de Honduras y propietario del negocio Pinturas Choloma. Su nombre provocó impacto este lunes luego de que perdiera la vida en un ataque armado en el municipio de Choloma, Cortés.
Nazario Ramos, de 65 años, era conocido por su trayectoria en el sector comercial, donde durante varios años estuvo al frente de su establecimiento, dedicado a la venta de pinturas.
El empresario fue atacado a balazos en el sector de Loma Linda, cuando, según los reportes preliminares, se dirigía hacia su vivienda.
De acuerdo con la información disponible, sujetos armados lo interceptaron y le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte.
El hecho ocurrió durante la mañana de este lunes y generó consternación entre personas que conocían al comerciante y en el sector donde desarrolló sus actividades.
Tras reportarse el crimen, elementos de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron al lugar y acordonaron la escena para recopilar indicios.
Hasta el momento, las autoridades no han establecido las razones por las que Ramos habría sido atacado ni han confirmado un posible móvil del asesinato.
Los equipos de investigación trabajan para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen e identificar a los responsables.
Mientras avanzan las investigaciones, familiares, conocidos y personas del sector comercial lamentan el asesinato del propietario de Pinturas Choloma.
Nazario también fue excandidato a alcalde por el Partido Libre en los comicios de 2013.