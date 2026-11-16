Además recordó el pasado. "Yo está situación la he vivido en primera persona. En 2012, en un partido de semifinales de Champions entre el Barça y el Chelsea yo choqué con Víctor Valdés en una situación parecida, es decir, son dos cuerpos que van en sentido contrario y mirando la pelota y que de golpe chocan. Uno siempre sale más mal parado que otro y ese día fui yo. Recibí el golpe en la cabeza, seguí jugando aunque no me acordaba de nada porque me vieron totalmente desorientado. Cuando desperté en el hospital ingresado me explicaron lo que sucedió".