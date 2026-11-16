La Selección de Honduras encara un nuevo desafío de la mano de José Francisco Molina y este martes enfrenta a Kuwait en el Estadio Al-Sadaqua Walsalam en el cierre de su gira por Medio Oriente. El español prepara cambios para este duelo.
Los dirigidos por Molina vienen de sufrir una dura caída ante Emiratos Árabes Unidos (3-1), por lo que buscarán finalizar de la mejor manera su ventana de amistosos.
Para este cotejo, José Francisco Molina podría presentar variantes en la formación titular. Este es un posible 11 que podría mandar para el amistoso.
Alex Güity - En la portería el técnico José Molina tendría decidido el primer cambio. El arquero de la UPN sería el elegido para salir de titular, dejando a Edrick Menjívar en el banquillo. De concretarse, sería una de las grandes sorpresas en el 11 de Molina.
Rigoberto Rivas - Es internacional absoluto con la Bicolor desde su debut en 2019. Acumula más de 20 partidos oficiales, disputando amistosos, Liga de Naciones y eliminatorias. Actualmente milita en el Kocaelispor de Turquía.
Giancarlo Sacaza - El central de Motagua está consolidándose como una de las promesas para el relevo generacional en la zona baja y apuntaría para formar parte del 11 inicial.
Clinton Bennett - El defensor del Olimpita podría reemplazar al capitán Denil Maldonado en el partido contra Kuwait.
Darlin Mencía - El zurdo es otra de las variantes que presentaría la Bicolor por Joseph Rosales.
David Ruiz - El volante fue titular en el encuentro pasado y podría repetir este martes en el esquema de Molina.
Edwin Rodríguez - El jugador de de Olimpia es una pieza fundamental y habitual en la medular de la 'H', aunque ingresó de cambio en la derrota contra Emiratos Árabes Unidos. Esta vez podría ser titular para el segundo amistoso.
Jonathan Rubio - Viene de marcar el único tanto en la caída ante el equipo emiratí y este martes podría estar otra vez en el 11 inicial.
Erick 'Yío' Puerto - El atacante de 25 años del BATE Borísov de Bielorrusia podría tener participación de arranque por Luis Palma. En el partido ante Émiratos ingresó de cambio.
Dereck Moncada - Es una de las piezas que están formando parte de este nuevo proceso, por lo que apunta para ser titular nuevamente con la H.
Keyrol Figueroa - Fue titular en el duelo anterior, pero se fue sin marcar. El atacante es otro de los jugadores que está teniendo minutos bajo el mando de Molina, por lo que podría empezar nuevamente en el 11 inicial.
- Luis Palma es uno de los nuevos líderes de la Selección, ha mantenido el ritmo de juego y no ha tenido lesiones en los últimos meses, aunque podría comenzar el encuentro entre los suplentes.
- Mike Arana ha sido la sensación en los últimos partidos con Real España y se perfila para sumar minutos frente Kuwait, como lo hizo ante Emiratos Árabes ingresando de cambio en el complemento.
La Selección de Honduras enfrenta este martes 17 de noviembre a Kuwait a partir de las 10:30 am (Hora catracha).