"Llegó el día para devolver la camiseta número 7. La camiseta de nuestra selección nunca se sintió exclusivamente mía para mí, pero por 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de usarla, defenderla y llevarla conmigo a estadios en todo el mundo. Hoy llegó el momento de entregarla al futuro", dijo el portugués en su video de despedida.