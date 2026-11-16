La Selección de Portugal vive momentos tensos tras el retiro de Cristiano Ronaldo y lo que pasó con Jorge Jesús antes de que tomara su decisión. La última en sumarse fue Dolores Aveiro, madre del jugador.
Y es que, hace unos días CR7 sorprendió a todos al confirmar su adiós de la Selección, esto después del episodio que protagonizó con el técnico del cuadro luso.
"Llegó el día para devolver la camiseta número 7. La camiseta de nuestra selección nunca se sintió exclusivamente mía para mí, pero por 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de usarla, defenderla y llevarla conmigo a estadios en todo el mundo. Hoy llegó el momento de entregarla al futuro", dijo el portugués en su video de despedida.
Y expresó: "No fue una decisión fácil, porque las decisiones así no están hechas solo con la cabeza, también se hacen con el corazón".
Ahora bien, días después de esas declaraciones, Portugal volvió a la acción y lo hizo de la peor manera: siendo goleado en casa por Dinamarca en la jornada 5 de la UEFA Nations League. En ese duelo, le rindieron homenaje a su "7": los jugadores salieron vistiendo su dorsal antes del pitazo inicial.
Tras ese juego, Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo soltó picantes declaraciones. En la misma línea, habló del homenaje de la Selección a su hijo.
"Por supuesto que estaba triste", dijo la mamá del portugués en un evento del Sporting CP sobre el retiro de su hijo.
"Lo engañaron. Y yo también estoy triste. La derrota (ante Dinamarca) fue bien merecida. La verdad es que me alegré", expresó en sus declaraciones.
Ahí mismo, se pronunció sobre lo que hizo la Selección y calificó que "un homenaje debe hacerse en su presencia, no en su ausencia".
"Nuestro homenaje tendrá lugar aquí, en el Sporting CP; aquí lo valoran. (En la selección) no lo respetaron, ni siquiera sus propios compañeros", agregó.
También fue consultada sobre el vínculo con el entrenador de Portugal y fue contundente: "¿Mi relación con Jorge Jesús? Es la misma que la de ustedes (los periodistas)".
Luego de las picantes declaraciones de la madre de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesús respondió en conferencia de prensa previo al duelo ante Gales en Nations League.
Ahí, evitó entrar en controversia y expuso: "¿Ahora tengo que responderle a la madre de Cristiano Ronaldo? Una madre es una madre".
"La madre de Cristiano Ronaldo es una mujer a la que respeto mucho, ¿qué puede decir? Una madre es una madre, no hay vuelta de hoja, entiendo sus declaraciones", comentó Jorge Jesús.
"¿Ruido? Es cierto, pero una madre es una madre, y solo tengo que respetarla, una madre siempre defiende a sus hijos, incluso hasta la muerte. Es una madre muy querida que sufrió mucho para criar a sus hijos", agregó.
"Cris es una leyenda del fútbol portugués y la selección de Portugal nunca lo olvidará. Soy su amigo y trabajé con él durante un año (en Al Nassr). Me pidió que fuera al Al Nassr y le dije: 'Iré y te ayudaré a ser campeón'. No me equivoqué", cerró.
De momento, Cristiano no ha tomado la palabra para referirse a la Selección de Portugal tras su retiro. Los lusos cierran la fase de grupos este martes en el duelo ante Gales.