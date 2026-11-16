El primer lugar del Grupo A le permitió asegurar mucho más que la clasificación al principal torneo de selecciones de Concacaf. Guyana también obtuvo el ascenso a la Liga A para la temporada 2027-2028 y su lugar en el campeonato de la Liga B, previsto para marzo de 2027. Se trata de una recompensa al trabajo colectivo y a la evolución que el equipo ha mostrado en los últimos años.