Dos selecciones nacionales han sellado este lunes 16 de noviembre su histórico boleto a la Copa Oro 2027, luego de protagonizar una jornada decisiva en la Liga de Naciones de la Concacaf.
Ambos combinados cumplieron con su objetivo en la última fecha de la fase de grupos, consiguiendo importantes victorias que les permitieron asegurar su presencia en el máximo torneo de selecciones de la región
La clasificación supone una recompensa al trabajo realizado durante la fase de grupos y abre una nueva etapa de ilusión para ambas aficiones, que comienzan a soñar con una actuación destacada en el torneo de 2027.
La selección nacional de Cuba es una de las escuadras que han sellado su pase a la Copa Oro 2027.
La selección cubana llegó a su último compromiso del Grupo C con la obligación de confirmar su liderato y no dejó espacio para las dudas. Los Leones del Caribe se impusieron con un escandaloso 9-0 sobre Granada, en el Estadio La Polar de La Habana, para sellar su clasificación directa a la Copa Oro 2027.
Los nueve goles reflejaron la superioridad de Cuba, que dominó el encuentro y aprovechó sus oportunidades para conseguir una de las victorias más contundentes de la jornada regional.
El resultado tuvo un valor especial porque Cuba llegaba a esta última jornada como líder del Grupo C, con 11 puntos, después de vencer previamente 7-1 a Bonaire. Además, Granada había derrotado 3-2 a San Cristóbal y Nieves el 13 de noviembre, un resultado que favoreció las aspiraciones cubanas de quedarse con el primer lugar.
Con la victoria ante Granada, Cuba aseguró el liderato de su grupo, la clasificación directa a la Copa Oro 2027 y el ascenso a la Liga A de la Liga de Naciones de Concacaf.
Concacaf le dio la bienvenida a la selección de Cuba tras sellar el pase a la Copa Oro del 2027.
La selección Nacional de Guyana fue junto a Cuba la otra escuadra que selló el pase a la Copa Oro 2027.
La selección de Guyana escribió una nueva página en su historia futbolística al conseguir su clasificación directa a la Copa Oro 2027, un logro que confirma el crecimiento de los Golden Jaguars en el fútbol de Concacaf.
La victoria fue el broche de oro para una campaña sobresaliente. Guyana cerró la fase de grupos con seis triunfos en seis partidos, una muestra de la consistencia que tuvo durante toda la competición. Antes de enfrentar a Puerto Rico, el equipo ya había conseguido resultados importantes, entre ellos una victoria por 6-0 sobre Islas Caimán el 12 de noviembre, que reforzó su posición en la clasificación.
El primer lugar del Grupo A le permitió asegurar mucho más que la clasificación al principal torneo de selecciones de Concacaf. Guyana también obtuvo el ascenso a la Liga A para la temporada 2027-2028 y su lugar en el campeonato de la Liga B, previsto para marzo de 2027. Se trata de una recompensa al trabajo colectivo y a la evolución que el equipo ha mostrado en los últimos años.
La clasificación tiene además un significado especial por los antecedentes del combinado guyanés. Los Golden Jaguars debutaron en la Copa Oro en 2019, cuando consiguieron acceder al torneo tras vencer 2-1 a Belice. Su regreso a la competición en 2027 representa una nueva oportunidad para medirse con selecciones de mayor trayectoria y demostrar que pueden competir más allá de las fases clasificatorias.
Con una remontada memorable y una fase de grupos perfecta, los Golden Jaguars ya tienen motivos para celebrar. Guyana vuelve a instalarse entre los protagonistas del fútbol de Concacaf y afrontará la Copa Oro 2027 con la ilusión de sorprender, competir al máximo nivel y seguir construyendo una historia que cada vez despierta más expectativas.
Ahora, el desafío será preparar una participación que esté a la altura de las expectativas. Guyana tendrá que aprovechar los próximos meses para consolidar su funcionamiento, fortalecer sus virtudes ofensivas y corregir los aspectos defensivos que quedaron expuestos en algunos momentos del partido ante Puerto Rico. El objetivo será llegar al torneo con una plantilla competitiva y la confianza necesaria para enfrentarse a rivales de mayor experiencia internacional.