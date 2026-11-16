La exdiputada hondureña Gladis Aurora López confirmó que perdió de manera permanente la audición de uno de sus oídos, como consecuencia de las lesiones que sufrió durante el ataque con un artefacto explosivo registrado el pasado 8 de enero en las instalaciones del Congreso Nacional.
En declaraciones recientes, López explicó que hace dos meses se sometió a un procedimiento médico que permitió cerrar una perforación que tenía en el oído.
Sin embargo, señaló que la intervención no logró recuperar su capacidad auditiva, debido a que los nervios encargados de transmitir los sonidos dejaron de reaccionar.
“Perdí por completo el oído, pero esa operación ha servido para cerrar el agujero que había quedado ahí”, expresó la exparlamentaria al referirse a las secuelas del atentado.
Asimismo, indicó que utilizar un aparato auditivo tampoco sería una alternativa para recuperar la audición, ya que, según explicó, es necesario que los nervios auditivos mantengan su funcionamiento para que estos dispositivos puedan servir.
El ataque ocurrió cuando López brindaba declaraciones a los medios de comunicación y se disponía a ingresar al hemiciclo legislativo. En ese momento, un artefacto explosivo cayó cerca de ella, provocándole lesiones en la espalda, el cuello y el oído.
Pese a las consecuencias físicas que enfrenta, la exdiputada manifestó que ha decidido perdonar a quien ejecutó el ataque.
No obstante, pidió al Ministerio Público que las investigaciones continúen y que se establezcan las responsabilidades de quienes, según su señalamiento, habrían ordenado la acción y restringido los accesos al Congreso Nacional.
La exdiputada continúa enfrentando las secuelas del ataque, que también le provocó lesiones en otras partes del cuerpo. Aunque la intervención médica permitió cerrar la perforación en su oído, no logró devolverle la capacidad auditiva.
Gladis Aurora López es una dirigente del Partido Nacional que representó al departamento de La Paz en el Congreso Nacional durante varios períodos. También presidió el Comité Central Ejecutivo de esa institución política entre 2014 y 2017 y ocupó cargos en la junta directiva del Poder Legislativo.