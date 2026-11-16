Dani Alves vuelve a sacudir las redes sociales, aunque esta vez no por una noticia relacionada con el fútbol, sino por su nueva vida como predicador evangélico y la inesperada ruptura de su matrimonio con Joana Sanz.
Alves publicó un mensaje en Instagram en el que habló de sus errores, su paso por prisión y la transformación espiritual que asegura haber experimentado al acercarse a Jesús.
El mensaje llega en un momento especialmente delicado para el exfutbolista, después de que Joana Sanz confirmara públicamente que ambos llevan tiempo separados. La noticia sorprendió a sus seguidores, especialmente porque la modelo permaneció a su lado durante buena parte del proceso judicial que afrontó en España.
Desde que salió de prisión, Dani Alves ha dado un giro importante a su vida pública. El brasileño ha incrementado sus apariciones en encuentros religiosos, participa en conferencias y comparte mensajes relacionados con la Biblia y su acercamiento a la fe evangélica.
"Viví 40 años preso, pero fue en la prisión donde verdaderamente fui liberado", comenzó diciendo el brasileño al comenzar una reflexión que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.
En esta ocasión, el exjugador decidió explicar cómo interpreta ahora aquella etapa de su vida y por qué considera que su paso por la cárcel marcó un antes y un después en su relación con la religión.
"Pasé 40 años encadenado al pecado, a mis errores, a mis decisiones y a una vida que por fuera podía parecer libre, pero por dentro tenía cadenas", expresó en su publicación.
Alves aseguró que fue precisamente durante su estancia en prisión cuando conoció a Jesús y encontró una forma de libertad que, según su testimonio, no había experimentado anteriormente. Su mensaje se centró en la idea de que la verdadera transformación no depende de las circunstancias externas, sino de los cambios que una persona experimenta en su interior.
"Jesús rompió las cadenas que nadie podía ver", añadió el brasileño, quien sostiene que su conversión espiritual cambió su manera de entender la vida.
El exfutbolista también dejó una de las frases más llamativas de su reflexión al asegurar que su libertad no está relacionada únicamente con haber abandonado la cárcel, sino con haber encontrado un nuevo propósito a través de su fe.
"Hoy puedo decirlo con verdad: no soy libre porque salí de una prisión; soy libre porque Jesús me sacó del pecado", escribió.
Finalmente, Alves cerró su mensaje con una declaración que resume el significado que atribuye a esta etapa de su vida: "Conocí a Jesús en mi prisión... y allí encontré la libertad".
Dani Alves también dejó un mensaje para Guatemala: "Guatemala, un nuevo tiempo ha llegado. Dios está derribando altares que no le pertenecen y levantando una generación para Su gloria. Lo que no viene de Dios caerá. Lo que Él levantó permanecerá.", señaló.
Sus palabras se difundieron rápidamente y generaron comentarios de seguidores que celebraron su acercamiento a la religión. No obstante, la publicación también quedó envuelta en la polémica debido a la reciente separación de Joana Sanz y a las declaraciones que la modelo realizó después de conocerse la ruptura.
La relación entre Dani Alves y Joana Sanz atraviesa su capítulo más complicado. La modelo española confirmó el viernes 13 de noviembre que ambos llevaban tiempo separados, después de responder a una pregunta de un usuario en Instagram sobre si acompañaba a su marido a los servicios religiosos.
Su contestación dejó claro que la creciente dedicación de Alves a la religión se había convertido en un punto de distanciamiento entre ambos.
La polémica aumentó después de que la modelo reaccionara al mensaje religioso del brasileño. Sanz cuestionó que Alves presentara su historia como una experiencia en la que Jesús fue quien permaneció a su lado cuando otras personas se alejaron.
Las publicaciones de ambos provocaron una ola de comentarios en redes sociales. La historia de Alves, centrada en su fe y en la libertad espiritual que dice haber encontrado, coincidió con la respuesta de Sanz, quien quiso reivindicar el papel que asegura haber desempeñado durante los momentos más difíciles del brasileño.
La controversia se amplificó porque los dos mensajes reflejan perspectivas muy diferentes sobre una misma etapa. Mientras Alves destaca su transformación religiosa y atribuye a Jesús el apoyo fundamental durante su crisis personal, Sanz recuerda que ella también estuvo presente y que hizo sacrificios que, según considera, no fueron reconocidos públicamente.
La situación actual de Dani Alves también está marcada por el proceso judicial que afrontó en España tras ser acusado de una agresión sexual ocurrida en una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022.