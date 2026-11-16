La Comisión de Disciplina anunció la decisión tras la polémica en el Olimpia vs Olancho FC. Esto dicen en las redes.
Desde Diario DIEZ adelantaron la información la determinación de la Comisión de Disciplina.
Tras darse a conocer la decisión los medios hondureños empezaron a reaccionar: "Olimpia gana 3-0 por fallo disciplinario".
Los medios hondureños compartieron la noticia de la decisión con el juego: "Triunfo de Olimpia 3-0 como lo dice el reglamento".
"Olimpia prácticamente ganó las vueltas regulares y ya aseguró su clasificación a semifinales", desde TDTV.
"¡CASTIGO PARA OLANCHO FC! OLIMPIA SE QUEDA CON LOS TRES PUNTOS. La Comisión de Disciplina resolvió que Olimpia gana oficialmente 3-0 contra el Olancho FC y el conjunto pampero deberá pagar L60,000 y su capitán Óscar Almendárez L5,000 en multas".
Asimismo, señalan el castigo al capitán del Olancho: "Además se multó a Óscar Almendarez, por no colaborar en esclarecer los hechos en la audiencia. Fue contradictorio".
Mario Jafeth Moreno, periodista de OPSA, también informó que "con García sigue un tema bajo análisis para analistas si se le puede imponer un correctivo",
Mario Figueroa, periodista de DIEZ, también comentó: "¡OLIMPIA CAMPEÓN DE LAS VUELTAS REGULARES! La Comisión de Disciplina le OTORGÓ LOS TRES PUNTOS A Olimpia tras el escándalo ante Potros de Olancho FC. Además, Potros tendrá que pagar 60 mil lempiras de multa tras lo sucedido".
Julio Cruz, periodista de El Heraldo: "Lo de los árbitros en Honduras es jodid*, mirá todo lo que generan con sus HORRORES. Olimpia debió perder 1-0 el juego vs Potros, pero una mala decisión arbitral hace que Olimpia termine ganando 3-0 y Potros es multado junto a su capitán".
Johan Raudales, periodista de DIEZ, expresó: "OLIMPIA GANÓ EN MESA Y SE QUEDA CON LAS VUELTAS REGULARES. Todos ya sabíamos cómo iba a terminar este partido y se concretó".
El periodista hondureño Gustavo Roca también se pronunció: "TRES PUNTOS EN LA MESA. Esta instancia se llevó a cabo como parte del procedimiento para agotar el protocolo establecido, pensando en una posible apelación por parte del conjunto olanchano".
"Llueven los lempiras en multas al Olancho y Olimpia obtiene los tres puntos en la mesa", titularon desde HCH.
"OFICIAL: La Comisión de Disciplina multa a Olancho FC con 60 mil lempiras por retirarse del partido ante Olimpia. Además, los tres puntos son para el equipo Albo por marcador de 3-0. Pasó lo que tenía que pasar".
"La Comisión Nacional de Disciplina oficializó, tras más de una semana de espera, la resolución sobre el partido de la jornada 14 entre Olimpia y Olancho FC, al determinar que la suspensión definitiva del encuentro ocurrió por la negativa del conjunto olanchano a continuar jugando".
German Alvarado, periodista de LA PRENSA: "Oficialmente Club Deportivo Olimpia es el primer semifinalista del Apertura 2026 tras la resolución de la Comisión de Disciplina".
"¡El León esta en semifinales! A falta de 2 jornadas por jugarse, el Olimpia garantiza su presencia en semifinales gracias a su posición en la tabla de posiciones".