Todos los actores que han sido elegidos para dar vida a James Bond

Roger Moore, la extravagancia y el exceso.

Una vez que Connery se fue definitivamente se eligió a Moore, que ya había sido la primera opción de los productores antes de Lazenby, pero en aquel momento estaba ocupado con la popular serie 'El santo'. Finalmente llegó a la saga y aunque el Bond de Fleming estaba muy lejos de su perfil, aportó su voz profunda y su estilo de 'bon vivant' en siete cintas cargadas de barroquismo y extravagancia: 'Live and Let Die' (1973), 'The Man with the Golden Gun' (1974), 'The Spy Who Loved Me' (1977), 'Moonraker' (1979), 'For Your Eyes Only' (1981), 'Octopussy' (1983) y 'A View to a Kill' (1985).