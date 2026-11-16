Joana Sanz hace impactante confesión sobre Dani Alves: "Me hiciste mie..."

Joana Sanz ha causado un auténtico revuelo en las redes sociales tras explotar públicamente contra Dani Alves y revelar detalles hasta ahora desconocidos sobre el desgaste de su matrimonio.
La modelo española no se guardó nada y respondió con contundencia a unas declaraciones del exfutbolista brasileño, quien aseguró haber encontrado en Jesús el apoyo que necesitaba durante sus momentos más difíciles.
La historia de amor entre Joana Sanz y Dani Alves atraviesa uno de sus capítulos más difíciles. Lo que durante años pareció una relación capaz de resistir cualquier adversidad ha terminado en una ruptura que ahora sale a la luz pública, acompañada de fuertes reproches, heridas emocionales y declaraciones que han generado una enorme repercusión en las redes sociales.
El pasado viernes 13 de noviembre, la modelo española sorprendió al confirmar que lleva tiempo separada del exfutbolista brasileño, quien en los últimos meses ha dado un giro radical a su vida al acercarse a la religión y participar como predicador y conferencista en iglesias y encuentros evangélicos.
La revelación llegó a través de Instagram, donde Sanz cuenta con una comunidad de aproximadamente 862.000 seguidores. Todo comenzó cuando un usuario le preguntó si acompañaba a su marido a los servicios religiosos. Su respuesta no dejó lugar a dudas sobre el distanciamiento que atraviesa la pareja.
“Y eso que no soy creyente. Cuanto más veo lo que hace, más me alejo de todo eso. Aprovecho para aclarar que llevamos separados algún tiempo, precisamente por ese mismo motivo”, escribió la modelo.
Sus palabras dejaron al descubierto una crisis que, según explicó posteriormente al periodista Javi Hoyos, no se limita a las diferencias en torno a la fe. Sanz habría llegado a sentirse sola dentro de su matrimonio, una situación que terminó desgastando la relación hasta llevarla a tomar la decisión de poner punto final a su historia con el brasileño.
Sin embargo, la confirmación de la ruptura fue apenas el comienzo. Horas después, la modelo volvió a convertirse en protagonista de la actualidad al responder públicamente a un mensaje de Dani Alves durante un acto religioso celebrado en Huehuetenango, Guatemala. Su reacción fue contundente y sacó a relucir episodios de su vida en común que, hasta ahora, habían permanecido fuera del foco público.
La polémica estalló después de que el Ministerio de Adoración difundiera en sus redes sociales unas declaraciones de Alves, quien habló sobre la soledad, las personas que le dieron la espalda y el papel que Jesús habría tenido durante uno de los períodos más complicados de su vida.
“Hubo amigos que se fueron. Personas en las que confié que me dieron la espalda cuando más las necesitaba. Pero cuando todos se alejaron, Jesús permaneció. Cuando otros me abandonaron, él me sostuvo. Cuando otros dudaron de mí, él siguió conmigo. Cuando me sentí solo, descubrí que nunca estuve solo”, expresó el exjugador durante su intervención.
En el mismo mensaje, el brasileño insistió en que su confianza está puesta en Jesús y sostuvo que, mientras las personas pueden fallar o marcharse, su fe representa una presencia permanente en su vida.
Las palabras no sentaron bien a Joana Sanz, quien respondió con un extenso mensaje en el que cuestionó que Alves hablara públicamente de abandono sin reconocer el respaldo que, según ella, le brindó durante los momentos más difíciles de su situación judicial.
“Menudo descaro el tuyo decir públicamente que solo se quedó Jesús. Me quedé con mi dolor reprimido porque consideré que tú estabas en peor situación y no era capaz de negarte ese aliento de calma que te daba el coger tus llamadas”, comenzó escribiendo la modelo.
A continuación, recordó las visitas que realizó, el impacto mediático que tuvo que soportar y el apoyo económico que asegura haberle proporcionado mientras él permanecía en prisión.
“Te visité a pesar de caerme encima el mundo entero y tener que lidiar con el foco mediático de titulares que no me correspondían. Te acompañé en Navidad pudiendo pasarla con mi familia. Gasté MI DINERO en pagar tus cuentas y tus deudas”, manifestó.
La modelo también aseguró que, pese a las dificultades que atravesaba personalmente, decidió mantenerse a su lado y ofrecerle apoyo en una etapa en la que, según su versión, él necesitaba compañía y respaldo emocional.
“Todo eso después de que me hicieras mierda y encima me dijeras que me buscara la vida sola. Tú me echaste y yo me quité para ponerte a ti cuando eras la última persona del planeta que deberías de haber recibido apoyo o bondad”, añadió en uno de los fragmentos más duros de su publicación.
Sanz concluyó su mensaje con otro reproche dirigido al exfutbolista, al considerar que su esfuerzo y lealtad no recibieron el reconocimiento que esperaba.
“Todos a los que mantenías te dieron la espalda, a mí que ni un vuelo me tuviste que sacar para visitarte jamás en la vida, me pagas con mal agradecimiento de manera pública. Tardé en darme cuenta, pero mejor tarde que nunca”, sentenció.
Dani Alves, una de las figuras más reconocidas del fútbol brasileño y mundial por su trayectoria en clubes como el FC Barcelona, quedó en el centro de un proceso judicial tras ser acusado de agredir sexualmente a una joven en una discoteca de Barcelona el 30 de diciembre de 2022.
En febrero de 2024, la Audiencia de Barcelona lo condenó a cuatro años y seis meses de prisión por un delito de agresión sexual. Posteriormente, en marzo de ese año, obtuvo la libertad provisional tras abonar una fianza de un millón de euros, mientras continuaba el proceso judicial.
En marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo absolvió al considerar que existían deficiencias en la valoración de las pruebas y que el testimonio de la denunciante no ofrecía la fiabilidad necesaria para sostener la condena. La resolución judicial supuso un giro decisivo en un caso que había tenido una enorme repercusión internacional.
Mientras Alves ha presentado su acercamiento a la religión como una fuente de fortaleza y compañía, Sanz sostiene que su propio esfuerzo y sus sacrificios quedaron fuera de ese relato. Por el momento, el exfutbolista no ha respondido públicamente a las acusaciones y reproches que su expareja difundió en las redes sociales.
Tras su paso por prisión, Dani Alves comenzó a mostrar una faceta distinta de la que había proyectado durante su carrera deportiva. El brasileño ha participado en encuentros religiosos y conferencias evangélicas en los que comparte su experiencia personal y habla de la importancia de la fe en su vida.
Su presencia en estos eventos ha llamado la atención por el contraste con su pasado como futbolista de élite, una etapa en la que conquistó títulos nacionales e internacionales y se convirtió en uno de los laterales más laureados de su generación. Sin embargo, ese cambio de vida también habría tenido consecuencias en su relación sentimental.