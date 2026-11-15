Escándalo sacude a Neymar: surge información sobre él y ex de Vinicius; estalla

Un nuevo escándalo sacude el entorno de Neymar tras ser relacionado otra vez con Virginia Fonseca, exnovia de Vinicius. Esto informan.
Hace unas semanas, Vinicius y Virginia sorprendieron al anunciar por segunda ocasión la ruptura de su relación.
Desde entonces, a ella se le ha vinculado con un posible regreso con el padre de sus hijos. Sin embargo, fue este fin de semana cuando nueva información sacudió el medio.
¿Qué tiene que ver Neymar? Pues, el nombre del jugador aparece en escena, ya que según una información exclusiva de la columna de Fábia Oliveira, ambos habrían coincidido en una fiesta privada el pasado 6 de noviembre, antes del Gran Premio de São Paulo.
De acuerdo con una columnista, la influencery el futbolista mostraron mucha complicidad y cercanía durante el evento.
Además, según las versiones que circularon, ambos se habrían besado durante una fiesta privada. La información desató el escándalo y la reacción de ambos a la noticia.
La primera en hacerlo fue Virginia, quien mediante su entorno legal expuso: "La asesoría de prensa de Virginia Fonseca repudia vehementemente las informaciones divulgadas, que son absolutamente falsas. No es la primera vez que Virginia debe desmentir especulaciones infundadas sobre su vida personal".
Virginia niega categóricamente las insinuaciones y lamenta que especulaciones de esta naturaleza sean tratadas como hechos, sin el debido compromiso con la verdad y sin considerar las consecuencias de su divulgación”, señalaron.
Por su parte, Neymar tampoco se quedó callado y estalló en redes sociales tras darse a conocer la noticia.
"No soy de las personas que hacen este tipo de cosas aquí en mis stories, pero esta vez han cruzado todos los límites", comenzó en su comunicado.
"Los rumores empezaron a circular sobre mi relación con otra persona, ¡y yo lo niego! Es triste vivir en un tiempo en el que la gente se preocupa más por el ruido de los nombres y la fama que por la verdad misma", añadió.
Y finalizó: "Mi equipo ya emitió un comunicado al respecto, ¡pero me vi obligado a venir aquí y hablar yo mismo para poner fin definitivo a este asunto! Les mando un gran abrazo, y déjenme jugar al póker en paz".
La noticia ha generado revuelo debido a la situación sentimental del futbolista brasileño, ya que está casado con Bruna Biancardi, quien actualmente está embarazada de Mariah, la tercera hija del jugador.
Además, la relación entre Bruna y Virginia ya había protagonizado algunos desencuentros. Antes, se había generado tensión comenzó cuando Virginia reconoció que llamó a Neymar alrededor de las 2:00 de la madrugada para hablar sobre asuntos relacionados con la subasta del Instituto Neymar.
Bruna expresó su molestia y cuestionó la actitud de la influencer, quien otra vez vuelve a estar en el centro de los reflectores.
De momento, el jugador se ha encargado de desmentir los rumores que lo vinculan con Virginia. Neymar también atraviesa un momento importante en su vida, ya que está a la espera de su nueva hija con Bruna.