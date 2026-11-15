Chepe Bomba se pronuncia y revuelo por Panamá: "La mejor de Centroamérica"

Panamá aseguró una vez más su presencia en el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf y esto dijo la prensa.
ESPN Centroamerica: "EL PRIMER CLASIFICADO AL FINAL FOUR ES CENTROAMERICANO"
En redes comentan: "TRIUNFO PERFECTO. Meritoria resulta la clasificación al Final Four de la Liga de Naciones y el acceso directo a la Copa Oro 2027 de la CONCACAF.
Leonardo Aguilar, periodista de Panamá: "Nos vamos al Final Four y a la Copa Oro. La mejor selección de Centroamérica y el Caribe".
Desde la prensa hondureña también resaltan que Panamá son "los mejores de Centroamérica".
El periodista hondureño Óscar Funes resaltó el trabajo de Panamá: "Es semifinalista de la Liga de Naciones de CONCACAF por cuarta edición consecutiva. Un equipo sólido, intenso, imponente físicamente y con una idea de juego consolidada. Avanzó sin mayor apuro sobre Curazao, fue mejor en ambos partidos. La mejor selección de Centroamérica desde hace un tiempo, y con considerable diferencia.
Y señaló: "Panamá quedó afuera del Mundial 2022 y el proyecto se sostuvo. Fueron conscientes que requería tiempo y los dirigentes tuvieron la convicción que los resultados positivos llegarían de la mano de Thomas Christiansen. Después de ese momento: Subcampeón de Copa Oro, Subcampeón de Liga Naciones, Cuatros veces semifinalista de Liga de Naciones y clasificaron al Mundial 2026. PROYECTO".
German Alvarado, periodista de LA PRENSA: "Panamá dando un golpe de autoridad ante Curazao y, una vez más, en las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf. Nos guste o no, es la mejor selección de Centroamérica desde hace ya bastante tiempo. Haciendo los deberes como se debe".
Los medios de Panamá también destacan la clasificación a la Copa Oro 2027.
El periodista panameño Álvaro Martínez dejó: "Panamá dándole un baile típico a la España del Caribe y al verdugo de Costa Rica y jugará otro Final Four representando a toda Centroamérica".
MedioTiempo: "¡PRIMER INVITADO AL FINAL FOUR! Panamá hizo pesar el Rommel Fernández y le ganó a Curazao para colocarse como la primera selección clasificada a la siguiente ronda de la CONCACAF Nations League".
Desde el primer tiempo, José Miguel Domínguez, conocido como 'ChepeBomba', estaba reaccionando al duelo: "Panamá ganando, pero jugando con fuego. Toca dominar el cuero y ser inteligentes en cada toma de decisión".
Y complementó: "Panamá cerró el choque contra Curazao gustándose con la pelota. José Fajardo fue el hombre del partido. Ese es el tuit. Otro Final Four más para los de Thomas Christiansen".
"Fajardo: entró al 34' y en 17 minutos metió dos goles. Panamá 2-0 Curazao. Se acabaron 405 minutos sin gol oficial. Cuarto Final Four seguido y boleto a la Copa Oro 2027. Lo pedimos de 9. Entró y respondió", destacó.
TDTV: "La única selección de Centroamérica que lo ha logrado en los últimos cuatro años".
El periodista hondureño Gustavo Roca: "PANAMÁ RESUELVE EN SU CASA Y ESTÁ DENTRO DE LAS MEJORES DEL ÁREA. La selección panameña, con doblete pletórico de José Fajardo, derrotó a Curazao y clasifica al Final Four de la Liga de Naciones de la CONCACAF".