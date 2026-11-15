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Chepe Bomba se pronuncia y revuelo por Panamá: "La mejor de Centroamérica"

¿Qué dijo Chepe Bomba? Las reacciones de la prensa de Panamá y Honduras tras la clasificación de los canaleros al Final Four y la Copa Oro 2027.

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Panamá aseguró una vez más su presencia en el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf y esto dijo la prensa.
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ESPN Centroamerica: "EL PRIMER CLASIFICADO AL FINAL FOUR ES CENTROAMERICANO"
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En redes comentan: "TRIUNFO PERFECTO. Meritoria resulta la clasificación al Final Four de la Liga de Naciones y el acceso directo a la Copa Oro 2027 de la CONCACAF.
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Leonardo Aguilar, periodista de Panamá: "Nos vamos al Final Four y a la Copa Oro. La mejor selección de Centroamérica y el Caribe".
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Desde la prensa hondureña también resaltan que Panamá son "los mejores de Centroamérica".
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El periodista hondureño Óscar Funes resaltó el trabajo de Panamá: "Es semifinalista de la Liga de Naciones de CONCACAF por cuarta edición consecutiva. Un equipo sólido, intenso, imponente físicamente y con una idea de juego consolidada. Avanzó sin mayor apuro sobre Curazao, fue mejor en ambos partidos. La mejor selección de Centroamérica desde hace un tiempo, y con considerable diferencia.
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Y señaló: "Panamá quedó afuera del Mundial 2022 y el proyecto se sostuvo. Fueron conscientes que requería tiempo y los dirigentes tuvieron la convicción que los resultados positivos llegarían de la mano de Thomas Christiansen. Después de ese momento: Subcampeón de Copa Oro, Subcampeón de Liga Naciones, Cuatros veces semifinalista de Liga de Naciones y clasificaron al Mundial 2026. PROYECTO".
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German Alvarado, periodista de LA PRENSA: "Panamá dando un golpe de autoridad ante Curazao y, una vez más, en las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf. Nos guste o no, es la mejor selección de Centroamérica desde hace ya bastante tiempo. Haciendo los deberes como se debe".
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Los medios de Panamá también destacan la clasificación a la Copa Oro 2027.
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El periodista panameño Álvaro Martínez dejó: "Panamá dándole un baile típico a la España del Caribe y al verdugo de Costa Rica y jugará otro Final Four representando a toda Centroamérica".
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MedioTiempo: "¡PRIMER INVITADO AL FINAL FOUR! Panamá hizo pesar el Rommel Fernández y le ganó a Curazao para colocarse como la primera selección clasificada a la siguiente ronda de la CONCACAF Nations League".
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Desde el primer tiempo, José Miguel Domínguez, conocido como 'ChepeBomba', estaba reaccionando al duelo: "Panamá ganando, pero jugando con fuego. Toca dominar el cuero y ser inteligentes en cada toma de decisión".
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Y complementó: "Panamá cerró el choque contra Curazao gustándose con la pelota. José Fajardo fue el hombre del partido. Ese es el tuit. Otro Final Four más para los de Thomas Christiansen".
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"Fajardo: entró al 34' y en 17 minutos metió dos goles. Panamá 2-0 Curazao. Se acabaron 405 minutos sin gol oficial. Cuarto Final Four seguido y boleto a la Copa Oro 2027. Lo pedimos de 9. Entró y respondió", destacó.
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TDTV: "La única selección de Centroamérica que lo ha logrado en los últimos cuatro años".
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El periodista hondureño Gustavo Roca: "PANAMÁ RESUELVE EN SU CASA Y ESTÁ DENTRO DE LAS MEJORES DEL ÁREA. La selección panameña, con doblete pletórico de José Fajardo, derrotó a Curazao y clasifica al Final Four de la Liga de Naciones de la CONCACAF".

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