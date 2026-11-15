¿Tres días a oscuras? Esto se sabe del supuesto apagón mundial que alarma a Honduras

La advertencia sobre un supuesto apagón mundial de 72 horas para este martes 17 de noviembre ha comenzado a generar inquietud entre los hondureños.
Sin embargo, la información que circula en redes sociales no corresponde a una alerta oficial y tampoco existe confirmación de que el país vaya a quedarse sin electricidad durante tres días.
La versión viral sostiene que varias naciones sufrirían una interrupción prolongada del suministro eléctrico y de servicios como internet y operaciones bancarias. No obstante, hasta el momento no se ha anunciado ninguna medida de esa naturaleza por parte de las autoridades hondureñas.
¿Qué ocurrirá con la energía eléctrica en Honduras? La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) no ha anunciado un apagón nacional para el martes 17 de noviembre. La programación divulgada por la estatal contempla únicamente interrupciones controladas en sectores específicos, debido a trabajos de mantenimiento.
Los cortes programados corresponden a comunidades y zonas de los departamentos de Valle, La Paz, Santa Bárbara, Cortés, Comayagua y El Paraíso. Por tanto, estas suspensiones no representan una desconexión generalizada del sistema eléctrico hondureño.
¿Por qué se habla de un apagón el 17 de noviembre? Parte de la confusión surgió por publicaciones que relacionan la fecha con un supuesto apagón mundial de tres días.
Entre los contenidos que han alimentado la especulación también figura una referencia al episodio "It's a Blunderful Life" de la temporada 35 de la serie animada Los Simpson, estrenado en noviembre de 2023.
Sin embargo, estas publicaciones no constituyen pruebas de que vaya a ocurrir una interrupción mundial de electricidad.
¿Qué sucederá realmente en Estados Unidos? Lo que sí está previsto para el martes es un ejercicio de comprobación del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) de Estados Unidos, organizado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).
La prueba está programada para las 2:30 de la tarde, hora del este, equivalente a las 12:30 del mediodía en Honduras. Durante el ejercicio se difundirá un mensaje de prueba a través de estaciones de radio y televisión para comprobar el funcionamiento de los mecanismos de alerta ante posibles emergencias.
FEMA aclaró que no se requiere ninguna acción por parte de la población. Se trata de una verificación de los sistemas de comunicación de emergencia estadounidenses, no de una suspensión del suministro eléctrico.
En consecuencia, la prueba no implica que Honduras vaya a quedarse sin electricidad, internet o servicios bancarios durante 72 horas. Los usuarios deben distinguir entre los mantenimientos eléctricos anunciados oficialmente y las versiones sin sustento que circulan en plataformas digitales.