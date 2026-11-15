El futuro de Pep da un giro inesperado y sacude a Estados Unidos por esta razón

¡Estados Unidos sueña con Pep Guardiola, pero recibe una noticia inesperada! Este es el motivo que cambia todos sus planes.
Pep Guardiola vuelve a ser protagonista del mercado de entrenadores internacionales tras conocerse el interés de Estados Unidos en contar con sus servicios.
El técnico español aparece en la agenda de la Federación estadounidense, que busca un nombre de prestigio para encabezar su próximo proyecto deportivo.
La posibilidad de ver a Guardiola al frente de una selección nacional ha despertado una gran expectación en el fútbol internacional.
Estados Unidos busca un entrenador capaz de aportar experiencia, liderazgo y una identidad futbolística competitiva de cara a sus próximos compromisos.
El nombre del entrenador catalán ha generado numerosos comentarios por lo que representaría su llegada al fútbol estadounidense.
La salida de Mauricio Pochettino rumbo al Manchester United ha obligado a Estados Unidos a replantear sus planes para encontrar un nuevo seleccionador.
Guardiola ya conoce lo que significa tomarse un descanso prolongado. Tras abandonar el Barcelona en 2012, pasó un año en Nueva York antes de regresar a los banquillos.
Sin embargo, Pep Guardiola no tiene intención de dirigir a la selección de Estados Unidos por ahora. El entrenador español prioriza tomarse un año sabático antes de regresar a los banquillos, según The Telegraph.
El técnico catalán quiere desconectar del fútbol después de una larga etapa al frente del Manchester City, donde conquistó numerosos títulos.
La Federación estadounidense tenía a Guardiola entre sus opciones para liderar un nuevo proyecto, pero su decisión de descansar cambia los planes.
El nombre de Pep generaba ilusión en Estados Unidos, que buscaba un entrenador de prestigio internacional para afrontar su próximo ciclo mundialista.
Guardiola quiere disfrutar de un año completo lejos de la presión de los entrenamientos, los partidos y las competiciones oficiales.
No es la primera vez que el español se toma un descanso. Después de abandonar el Barcelona en 2012, pasó un año sabático en Nueva York antes de fichar por el Bayern de Múnich.
Roberto Martínez aparece como una de las alternativas para ocupar el banquillo estadounidense tras conocerse la negativa de Guardiola.
El entrenador español cuenta con experiencia internacional después de dirigir a Bélgica durante seis años y posteriormente asumir el mando de la selección de Portugal.