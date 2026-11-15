Karol G cumple su sueño de cantar con Thalía: "Fue la primera persona que yo quise ser"

La noche del viernes 13 de noviembre, Karol G reunió a cerca de 65 mil personas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México durante la primera de tres presentaciones de su gira Viajando por el mundo, Tropitour, y convirtió el encuentro con su ídola de infancia en uno de los momentos más recordados de la velada. Y es que, de acuerdo con medios internacionales, la mexicana no se presentaba en la capital del país desde hacía una década.