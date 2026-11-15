Miss Universo responsabiliza a Magali Febles por fallas en el desfile en traje de baño

"Mantenemos nuestro firme compromiso de defender los valores, la integridad y los estándares de excelencia que han caracterizado a Miss Universo a lo largo de sus 75 años de historia. Lamentamos profundamente que este evento no haya reflejado la experiencia y el nivel de profesionalismo que nuestros delegados, directores nacionales, socios y simpatizantes esperan, con toda razón, del nombre de Miss Universo", concluyeron.