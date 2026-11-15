Miss Universo responsabiliza a Magali Febles por fallas en el desfile en traje de baño

La polémica continúa rodeando a Miss Universo 2026. Esta vez, la organización internacional salió al paso de las críticas generadas tras el evento Beauty and the Beach, realizado el viernes 13 de noviembre en Puerto Rico, y aclaró que no estuvo involucrada directamente en su organización, producción, administración o supervisión.
A través de un comunicado, Miss Universo explicó que la actividad fue organizada y producida de manera independiente por Magali Febles, directora de la franquicia del certamen en República Dominicana, y su empresa, que había adquirido los derechos para utilizar el nombre de Miss Universo.
“Lamentablemente, el evento no cumplió con los estándares de excelencia y profesionalismo que la Organización Miss Universo espera de cualquier evento asociado con su nombre”, manifestó la entidad.
El pronunciamiento se produjo después de que el desfile en traje de baño provocara críticas por las condiciones de la pasarela. Varias concursantes tuvieron dificultades y tropezaron mientras caminaban sobre alfombra colocada encima de la arena, aunque pudieron continuar sus recorridos.
La organización explicó que durante el desarrollo del certamen permite que productores independientes, empresas privadas y patrocinadores realicen actividades vinculadas con su nombre para promover el turismo, la cultura y los atractivos del país anfitrión. Sin embargo, espera que estos eventos mantengan los estándares de profesionalismo, calidad y excelencia de la marca.
En el caso de Beauty and the Beach, Miss Universo sostuvo que la planificación, organización, producción y ejecución estuvieron bajo responsabilidad exclusiva de la productora independiente. También señaló que las decisiones que derivaron en algunas de las situaciones ocurridas durante el evento fueron tomadas sin su participación ni aprobación.
La organización lamentó que la actividad no reflejara la experiencia ni el nivel de profesionalismo esperado para sus candidatas, directores nacionales, socios y seguidores.
"Ciertas situaciones que surgieron durante el evento escaparon al control de la Organización, y las decisiones que las originaron se tomaron de forma independiente, sin la participación ni la aprobación de la Organización Miss Universo", explicaron en su comunicado.
"La Organización Miss Universo no participó en la gestión operativa ni en la ejecución del evento y no debe ser considerada responsable de las decisiones, los arreglos ni las circunstancias relacionadas con su organización".
"Mantenemos nuestro firme compromiso de defender los valores, la integridad y los estándares de excelencia que han caracterizado a Miss Universo a lo largo de sus 75 años de historia. Lamentamos profundamente que este evento no haya reflejado la experiencia y el nivel de profesionalismo que nuestros delegados, directores nacionales, socios y simpatizantes esperan, con toda razón, del nombre de Miss Universo", concluyeron.