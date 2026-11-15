Homenaje, llanto y dolor: Tenerife vuelve a jugar tras la muerte de Jesús Miguel

Jugadores del Tenerife saliero al terreno de juego durante el partido de la LaLiga HyperMotion celebrado este domingo en el estadio Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife frente al AC Ceuta FC donde se rindió un homenaje a Jesús de Miguel, el jugador del CD Tenerife fallecido recientemente en un partido de fútbol frente al Andorra.