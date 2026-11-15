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Homenaje, llanto y dolor: Tenerife vuelve a jugar tras la muerte de Jesús Miguel

El CD Tenerife regresó a la competición frente al Ceuta, doce días después del fallecimiento de Jesús de Miguel, en una jornada marcada por la emoción, los homenajes y el recuerdo eterno de su dorsal número 9.

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CD Tenerife volvió a jugar en el Heliodoro Rodríguez López tras la pérdida de su compañero Jesús de Miguel, en un encuentro cargado de sentimientos.
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Los futbolistas de la AD Ceuta también se sumaron al homenaje y saltaron al terreno de juego con camisetas especiales dedicadas a Jesús de Miguel.
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Siempre en nuestro recuerdo. Ambos equipos y el equipo arbitral lucieron camisetas con el nombre del delantero y el mensaje que marcó la jornada.
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El exterior del Heliodoro luce un mural dedicado al delantero, una imagen que mantiene vivo su recuerdo entre la afición.
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La expedición visitante depositó un ramo de flores en la puerta 9 del estadio como muestra de respeto y solidaridad.
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El Heliodoro guardó silencio en memoria de Jesús de Miguel, en uno de los momentos más emotivos de la previa.
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SANTA CRUZ DE TENERIFE (ESPAÑA), 15/11/2026.- Jugadores del AC Ceuta FC, durante el partido de la LaLiga HyperMotion celebrado este domingo en el estadio Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife posan con una camiseta en homenaje a Jesús de Miguel, el jugador del CD Tenerife fallecido recientemente. EFE/Ramón de la Rocha
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La plantilla del Tenerife se reunió en el centro del campo para rendir tributo a Demi antes de afrontar nuevamente la competición.
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Enric Gallego colocó la camiseta de Jesús de Miguel sobre el césped, un gesto que emocionó a todos los presentes.
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Los jugadores del CD Tenerife dan el último adiós a Jesús de Miguel durante el partido de este día.
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Jugadores del Tenerife saliero al terreno de juego durante el partido de la LaLiga HyperMotion celebrado este domingo en el estadio Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife frente al AC Ceuta FC donde se rindió un homenaje a Jesús de Miguel, el jugador del CD Tenerife fallecido recientemente en un partido de fútbol frente al Andorra.
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El cuerpo técnico del Tenerife celebra un gol con la camiseta de De Miguel, homenajeado durante el partido de la LaLiga HyperMotion celebrado este domingo en el estadio Heliodoro Rodríguez López.
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El capitán blanquiazul, Enric Gallego, depositó flores en el lugar del terreno de juego donde se produjo el accidente que acabó con la vida de su compañero.
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El encuentro se detuvo para recordar el dorsal que lucía Jesús de Miguel. Una pancarta con el mensaje «Jesús de Miguel, 9 eterno blanquiazul» acompañó el homenaje.
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Al finalizar el encuentro, los jugadores del Tenerife volvieron a reunirse en el camerino con la camiseta 9 de Jesús Miguel.
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