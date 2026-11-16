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Giro inesperado en Owono: destapan lo que planea hacer tras tragedia de Jesús de Miguel

En medio de la incertidumbre sobre su futuro, han surgido detalles sobre lo que podría hacer el guardameta con su vida y su carrera profesional.

  • Actualizado: 16 de noviembre de 2026 a las 10:11 -
  • German Alvarado
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El portero Jesús Owono atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida después de verse involucrado en el trágico accidente que terminó con el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel.
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El guardameta del FC Andorra se encuentra profundamente afectado por lo ocurrido y, mientras intenta asimilar el impacto emocional de esta tragedia, su futuro profesional ha comenzado a generar interrogantes.
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El portero del FC Andorra atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida después del fallecimiento del delantero del Tenerife. Su entrenador, Carles Manso, rompió el silencio sobre su estado emocional, aclaró los rumores acerca de una posible retirada y explicó qué sucederá con su futuro futbolístico.
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El fútbol español continúa conmocionado por la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife que falleció después de sufrir un fuerte choque con el guardameta Jesús Owono durante un partido. La tragedia ha dejado una profunda huella en ambos equipos y, especialmente, en el portero ecuatoguineano, quien ahora afronta una situación personal extremadamente delicada.
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En medio de la conmoción por lo ocurrido, han surgido interrogantes sobre el futuro profesional del arquero del FC Andorra. La dureza de los acontecimientos y el impacto emocional que ha sufrido han alimentado las especulaciones sobre una posible retirada del fútbol, una decisión que cambiaría por completo su trayectoria deportiva.
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Sin embargo, Carles Manso, entrenador del conjunto andorrano, decidió pronunciarse sobre la situación de su futbolista y aclarar qué se sabe realmente acerca de sus planes. El técnico reconoció que Owono está profundamente afectado por la tragedia, pero descartó que exista una decisión confirmada sobre su retirada.
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"Está pasando los peores momentos de su vida", explicó Manso al referirse al estado emocional del guardameta, quien permanece acompañado por su familia, sus amigos y su pareja mientras intenta afrontar lo sucedido.
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El entrenador también pidió respeto para el futbolista y dejó claro que todavía es demasiado pronto para determinar cuándo regresará a los terrenos de juego o qué decisión tomará respecto a su carrera.
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La gran pregunta que rodea al portero es si podrá volver a competir después de una tragedia que ha marcado su vida. Desde que se conoció el fallecimiento de Jesús de Miguel, han circulado diferentes versiones sobre el futuro de Owono, incluida la posibilidad de que decida abandonar el fútbol profesional.
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No obstante, Carles Manso fue contundente al desmentir que el guardameta haya tomado esa decisión. "Hemos hablado mucho con él estos días y, repito, no son momentos fáciles. Respetamos su vida y que lleve esta situación lo mejor posible y como pueda. Es aún muy pronto para sacar conclusiones y aún estamos esperando la sanción que puede tener", manifestó el entrenador.
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Sus palabras dejan claro que el futuro del arquero continúa abierto. Por el momento, no existe una confirmación de que vaya a retirarse ni una fecha establecida para su regreso a la competición.
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Manso también cuestionó las informaciones que han circulado sobre la vida personal del futbolista y pidió que se respete su intimidad durante este proceso. "Han salido cosas que no son ciertas y que no están respetando su intimidad", añadió.
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El técnico considera que Owono debe disponer del tiempo necesario para afrontar lo sucedido sin verse obligado a tomar decisiones precipitadas. Su regreso al fútbol dependerá de cómo evolucione su situación personal y de lo que él mismo considere que puede asumir en el futuro.
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Carles Manso también se refirió a la posibilidad de que el guardameta vuelva a defender la portería del FC Andorra. Aunque no ofreció una fecha concreta, explicó que el club está respetando los tiempos del futbolista y que será él quien comunique cuándo se siente preparado para dar el siguiente paso.
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El club, por tanto, mantiene una postura prudente mientras el guardameta permanece junto a sus seres queridos. La posibilidad de regresar a los entrenamientos o volver a competir se evaluará cuando existan las condiciones adecuadas.
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La tragedia también ha afectado al resto de la plantilla del FC Andorra. El propio Carles Manso reconoció que han sido días complicados para el equipo y que gestionar emocionalmente una situación de esta magnitud representa un desafío para el que nadie está completamente preparado.
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