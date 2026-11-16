Giro inesperado en Owono: destapan lo que planea hacer tras tragedia de Jesús de Miguel

No obstante, Carles Manso fue contundente al desmentir que el guardameta haya tomado esa decisión. "Hemos hablado mucho con él estos días y, repito, no son momentos fáciles. Respetamos su vida y que lleve esta situación lo mejor posible y como pueda. Es aún muy pronto para sacar conclusiones y aún estamos esperando la sanción que puede tener", manifestó el entrenador.