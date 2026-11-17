San Pedro Sula, Honduras. La Política Nacional de Vivienda busca beneficiar a más de 15,000 familias mediante subsidios y bonos, pero desarrolladores advierten que el costo del suelo, los materiales de construcción y la tramitología dificultan la oferta de inmuebles accesibles. El alto costo de la vivienda, la falta de proyectos de interés social y los trámites burocráticos son algunos de los desafíos que enfrenta la Política Nacional de Vivienda, que promete beneficiar a más de 15,000 familias durante un período de 10 años.

Uno de sus principales instrumentos es el programa Doble Impulso, que combina un Bono Directo de Capital (BDC) y un Subsidio Diferido a la Cuota (SDC). Ambos beneficios varían según los ingresos de los hogares, con un Salario Mínimo de Referencia de L18,036, con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda.

¿Cómo funcionarán los bonos y subsidios?

El programa Doble Impulso contempla un Subsidio Diferido a la Cuota (SDC), que reduce el pago mensual de la vivienda durante 10 años. En los primeros dos años, el apoyo será de L2,535.47 para casas unifamiliares y L3,333.40 para apartamentos, con una disminución gradual a partir del tercer año. Además, incluye un Bono Directo de Capital (BDC), que se aplica al préstamo hipotecario y otorga hasta L50,000 para viviendas unifamiliares y L82,500 para multifamiliares a hogares con ingresos de hasta 1.5 Salarios Mínimos de Referencia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La implementación del plan contempla un financiamiento de 400 millones de dólares (más de L10,700 millones) por parte del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), así como la transferencia de L2,150 millones que el Congreso Nacional aprobó trasladar desde fideicomisos administrados por el Banco Central de Honduras (BCH) hacia Banhprovi. El programa contempla viviendas unifamiliares con precios que oscilan entre L900,000 y L1,100,000 o más, mientras que los apartamentos tendrían valores de entre L1,100,000 y L1,300,000, financiados a un plazo de 25 años. Sin embargo, desarrolladores, agentes inmobiliarios y ciudadanos consultados coinciden en que actualmente es difícil encontrar inmuebles disponibles dentro de esos rangos de precios.

Vivienda social: precios de hasta L2 millones

Representantes del sector sostienen que el precio mínimo de una vivienda social oscila entre L1.6 millones y L2 millones para unidades básicas de hasta tres habitaciones, sala, cocina y uno o dos baños. Además, estiman que los precios de las viviendas han aumentado alrededor de un 75% en los últimos cinco años.

En ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula existe una escasez de proyectos de vivienda social. En la Capital Industrial, el elevado costo del suelo limita las opciones de desarrollo a sectores como Rivera Hernández y Chamelecón, donde todavía hay terrenos a precios más bajos, aunque algunas zonas están catalogadas como inundables.

En San Pedro Sula no se desarrollan proyectos de vivienda social desde hace más de ocho años, debido al elevado costo de la tierra. En Villanueva, Choloma, San Manuel y La Lima todavía existen proyectos de este tipo, pero son pocos y las viviendas se venden rápidamente debido a la alta demanda. Diario LA PRENSA conversó con desarrolladores sobre las expectativas y los alcances del nuevo plan de vivienda, así como las dificultades que enfrenta su implementación.

Desarrolladores esperan que los proyectos arranquen en 2027

Leonardo Villegas, expresidente de Asuprovih y desarrollador de vivienda social, manifestó que existen grandes expectativas sobre el plan y que esperan comenzar los primeros proyectos bajo esta política en 2027. No obstante, reconoció que en San Pedro Sula hay pocas opciones y que deben resolverse obstáculos como la clasificación de zonas inundables, que impide que algunos solicitantes puedan acceder a créditos bancarios.

"Es un plan muy bueno, pero se necesita el acompañamiento de las alcaldías, que los procesos de permisos no sean tan engorrosos": Leonardo Villegas, desarrollador de vivienda social.

Agregó que la alcaldía también debe apoyar con proyectos pluviales y de mitigación de inundaciones, además de simplificar los trámites para obtener permisos. Kelvin Cortez, presidente de la Asociación de Desarrolladores Urbanísticos, Comerciales e Industriales de Honduras (Aducih), considera que, aunque el plan es bueno, no resulta viable debido al alto costo de la tierra y los materiales de construcción. “Los techos debieron ser más arriba, vivienda social ya no abarca ese techo, debió ser 200,000 lempiras más, entre L1.6 millones a L1.8 millones, pero para ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba es imposible una vivienda social con ese precio”, afirmó Cortez. El dirigente agregó que actualmente no existe inventario de proyectos de vivienda social, debido a que los desarrolladores han dejado de construirlos por falta de viabilidad económica. Esto significa que quienes decidan participar en el programa tendrían que comenzar a construir en 2027, un proceso que podría prolongarse debido a los permisos de construcción, que pueden tardar hasta dos años y medio, aseguró.

Tramitología y falta de fondos frenan la construcción

Harry Panting, presidente de la Asociación de Urbanizadores y Promotores de Vivienda de Honduras (Asuprovih), explicó que las regulaciones municipales y los tiempos requeridos para realizar una lotificación convierten el proceso en una gestión engorrosa y prolongada.

"Vemos con buenos ojos el plan, pero todo parte del financiamiento, los desarrolladores estamos listos pero se necesita tener garantías":Harry Panting, presidente de Asuprovih.

Panting destacó que, debido al alto costo del suelo, Honduras debe apostar por la vivienda multifamiliar, como ocurre en otros países, mediante proyectos verticales. “Con los precios actuales de la mano de obra, con los precios de la tierra y los materiales es bien improbable que pueda salir debajo de 1.6 millones una vivienda unifamiliar”. Añadió que actualmente no hay disponibilidad de vivienda social y que una de las causas es la falta de fondos para promover este tipo de proyectos. “Creo que hasta que no estén los fondos, nadie va arrancar, porque son inversiones grandes”, sostuvo Panting. “De estos fondos del CAF venimos hablando desde febrero y para junio iban a estar ya llegamos a noviembre y todavía no están autorizados, están aprobados, pero no ha habido desembolso, creo que será hasta el otro año”. El dirigente explicó que una urbanización tarda al menos dos años en desarrollarse, debido a que en San Pedro Sula se requieren 87 pasos para obtener las autorizaciones. La planificación de un proyecto de este tipo no toma menos de seis meses.

Seviah apuesta por la vivienda vertical

En entrevista con LA PRENSA, Francis Argeñal, ministra de la Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos (Seviah), respondió a las preocupaciones de los desarrolladores sobre los altos costos y la falta de proyectos de interés social en las principales ciudades.

“En efecto en las grandes ciudades dado el alto costo del suelo es difícil poder generar oferta constructiva en el esquema de vivienda social, estamos tratando de impulsar la vivienda vertical social a través de incentivos para este esquema, es decir, un bono y un subsidio más alto”, declaró Argeñal. La Seviah realizará una jornada de registro de desarrolladores y proyectos de vivienda social el 18 y 19 de noviembre, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), en San Pedro Sula. Al igual que en programas gubernamentales anteriores de apoyo a la vivienda, los desarrolladores deberán certificar sus proyectos para acceder a los beneficios.