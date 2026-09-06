Así quedarían los subsidios del plan de vivienda para hogares de menores ingresos

<b>San Pedro Sula, Honduras.</b> Las autoridades están haciendo cambios al <b>Plan Nacional para la Inclusión Financiera en Vivienda 2026-2030</b> con el objetivo de que sea una estrategia sostenible en el tiempo, previo a su aprobación, que se prevé sea en septiembre. Con ello, se busca comenzar a promover la construcción masiva de viviendas en Honduras.La Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos (Seviah) continúa con la ruta de socialización de la <b>política nacional de vivienda</b>, una estrategia orientada a reactivar la construcción de viviendas de interés social mediante un nuevo esquema de subsidios y un bono único que busca reducir las barreras de acceso a la vivienda para las familias de menores ingresos.La nueva política parte de un diagnóstico que identifica una brecha entre los ingresos de los hogares hondureños y las condiciones actuales del financiamiento hipotecario.<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/seviah-subsidios-vivienda-social-plan-inclusion-financiera-2026-2030-NA31469985" target="_blank">Según el documento al que tuvo acceso este rotativo</a>, una vivienda social con un valor de 900,000 lempiras, financiada a 25 años con una tasa cercana al 14%, genera una cuota mensual aproximada de 10,800 lempiras, mientras que la capacidad máxima de pago de un hogar que percibe un Salario Mínimo de Referencia (SMR) se estima en 5,411 lempiras mensuales.