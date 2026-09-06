Así quedarían los subsidios del plan de vivienda para hogares de menores ingresos

San Pedro Sula, Honduras. Las autoridades están haciendo cambios al Plan Nacional para la Inclusión Financiera en Vivienda 2026-2030 con el objetivo de que sea una estrategia sostenible en el tiempo, previo a su aprobación, que se prevé sea en septiembre. Con ello, se busca comenzar a promover la construcción masiva de viviendas en Honduras. La Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos (Seviah) continúa con la ruta de socialización de la política nacional de vivienda, una estrategia orientada a reactivar la construcción de viviendas de interés social mediante un nuevo esquema de subsidios y un bono único que busca reducir las barreras de acceso a la vivienda para las familias de menores ingresos. La nueva política parte de un diagnóstico que identifica una brecha entre los ingresos de los hogares hondureños y las condiciones actuales del financiamiento hipotecario. Según el documento al que tuvo acceso este rotativo, una vivienda social con un valor de 900,000 lempiras, financiada a 25 años con una tasa cercana al 14%, genera una cuota mensual aproximada de 10,800 lempiras, mientras que la capacidad máxima de pago de un hogar que percibe un Salario Mínimo de Referencia (SMR) se estima en 5,411 lempiras mensuales.

Para cerrar esa diferencia, la Seviah plantea combinar distintos productos financieros, subsidios, garantías y una plataforma digital denominada Sistema Nacional de Vivienda (Sinavi), que permitirá conectar a las instituciones participantes para agilizar la precalificación de los solicitantes, la asignación de subsidios y el seguimiento de los trámites. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Bono y subsidio a la cuota

El nuevo esquema contempla la aplicación conjunta de dos mecanismos de apoyo estatal: el Bono Directo a la Cuota (BDC) y el Subsidio Directo a la Cuota (SDC).

El Bono Directo a la Cuota consiste en un aporte único destinado a reducir la prima o el capital del préstamo. Este beneficio estará dirigido exclusivamente a hogares con ingresos de entre uno y cuatro Salarios Mínimos de Referencia (SMR), tomando como base un SMR de 18,036.18 lempiras. La propuesta establece que los hogares con ingresos superiores a cuatro salarios mínimos de referencia no podrán acceder a este beneficio. En el caso de la vivienda nueva, el monto del bono variará según el nivel de ingresos y el tipo de vivienda. Las viviendas multifamiliares recibirán un subsidio mayor debido a su contribución a la densificación urbana y al uso más eficiente del suelo.

Made with Visme Infographic Maker

El Subsidio Directo a la Cuota, por su parte, reduce directamente la mensualidad del préstamo durante los primeros diez años del crédito. El aporte estatal disminuirá gradualmente cada año hasta desaparecer a partir del año 11, cuando el beneficiario asumirá el pago completo de la cuota. De acuerdo con la propuesta, para una vivienda unifamiliar el subsidio comenzará en aproximadamente 2,773 lempiras mensuales durante el primer año y disminuirá hasta 339 lempiras en el décimo año. En las viviendas multifamiliares iniciará en alrededor de 3,301 lempiras y descenderá a 403 lempiras en el mismo período. Sumado al Bono Directo a la Cuota, el beneficio representa un valor presente estimado de 153,078 lempiras por hogar en viviendas unifamiliares y 182,184 lempiras en viviendas multifamiliares. La combinación del BDC y el SDC permite reducir la cuota inicial hasta en un 40% para los hogares de menores ingresos, lo que contribuye a cerrar la brecha entre el costo del financiamiento y la capacidad de pago de las familias.

Made with Visme Infographic Maker

Ajustes al plan de vivienda

En una entrevista concedida a LA PRENSA, Francis Argeñal, ministra de Seviah, informó que el Plan Nacional para la Inclusión Financiera en Vivienda está sufriendo cambios porque se busca que sea más adaptable a la realidad y que perdure con el tiempo. Durante la ronda de socialización, el plan ya ha tenido algunos cambios, pero se mantienen las figuras del bono único y el subsidio. Sin embargo, el Subsidio Directo a la Cuota, que inicialmente disminuiría gradualmente cada año hasta desaparecer a partir del año 11, cuando el beneficiario asumiría el pago completo de la cuota, ahora mantendrá el mismo monto durante el primer y segundo año, y cambiará a partir del tercer año. “Es una variación que beneficia a las familias”, acotó. Aunque el plan podría seguir sufriendo cambios antes de su aprobación este mes a través de un decreto ejecutivo, Argeñal señaló que el esquema financiero quedaría igual. Debido a que el plan contempla apoyo para impulsar la construcción de vivienda social vertical, la Secretaría está teniendo acercamientos con la organización Hábitat para la Humanidad, que fue la primera y única hasta ahora en desarrollar un proyecto de vivienda social vertical denominado Condominios Hábitat de la Cordillera, ubicado en la colonia Fesitranh de San Pedro Sula. “Queremos desarrollar diferentes pilotajes, en la ciudad de Tegucigalpa iniciar el primer proyecto de vivienda social con enfoque vertical”, adelantó Argeñal. El Gobierno está a la espera del primer desembolso de 150 millones de dólares, de los 400 millones de dólares aprobados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para respaldar el programa integral de vivienda social en Honduras. De acuerdo con las autoridades, los recursos serían transferidos entre octubre y noviembre. “Estamos trabajando en la construcción del contrato de préstamo de ese primer tramo, trabajando indicadores, metas, aspectos técnicos, condiciones específicas del contrato de préstamo, que esperamos terminarlo este mes, pase al Congreso y posteriormente implementar esto con recursos frescos”, agregó la funcionaria. Alberto Benítez, presidente del capítulo noroccidental del Colegio Hondureño de Economistas (CHE) y exdirector ejecutivo de Hábitat para la Humanidad, declaró a LA PRENSA que es posible desarrollar un proyecto de vivienda social vertical bajo la modalidad de aporte de los beneficiarios en el proceso de construcción, aporte de la municipalidad con tierra y servicios básicos, un bono especial del Estado para las familias y un contrato de arrendamiento con valor mínimo y como patrimonio familiar. “Los pobres tienen derecho a vivir en la ciudad, la justificación principal de los proyectos de vivienda vertical en las ciudades como San Pedro Sula es el alto costo de la tierra y cada vez más grave, la vivienda debe concebirse como un proceso social y producto cultural”, indicó.