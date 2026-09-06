Seguridad reforzará patrullajes, combate a la extorsión y narcotráfico en Copán

Copán. Las autoridades de Seguridad anunciaron el fortalecimiento de las acciones policiales en La Entrada, Copán, con el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana y hacer frente a delitos como la extorsión y el narcotráfico.

La decisión fue abordada durante una reunión de trabajo entre el ministro de Seguridad, Gerzon Onán Velásquez, el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, autoridades municipales y representantes de distintos sectores de la comunidad.

Entre las medidas contempladas se encuentra el incremento de los patrullajes en barrios, colonias y zonas comerciales, además de acciones de prevención mediante programas comunitarios y un mayor acercamiento entre la Policía y los ciudadanos.