Seguridad reforzará patrullajes, combate a la extorsión y narcotráfico en Copán

Copán. Las autoridades de Seguridad anunciaron el fortalecimiento de las acciones policiales en La Entrada, Copán, con el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana y hacer frente a delitos como la extorsión y el narcotráfico.
La decisión fue abordada durante una reunión de trabajo entre el ministro de Seguridad, Gerzon Onán Velásquez, el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, autoridades municipales y representantes de distintos sectores de la comunidad.
Entre las medidas contempladas se encuentra el incremento de los patrullajes en barrios, colonias y zonas comerciales, además de acciones de prevención mediante programas comunitarios y un mayor acercamiento entre la Policía y los ciudadanos.
Las autoridades también informaron sobre operativos que serán ejecutados en los próximos días y la asignación de recursos humanos y logísticos para respaldar las labores de la UMEP-24 de Copán.
Durante el encuentro también se planteó la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad en los espacios públicos mediante una mayor iluminación y la instalación de cámaras de vigilancia.
El alcalde de La Entrada manifestó su disposición de coordinar con las instituciones de seguridad proyectos enfocados en la prevención del delito, el fortalecimiento de la denuncia ciudadana y la recuperación de espacios públicos.
El ministro de Seguridad reiteró que la estrategia busca mantener una respuesta cercana a los habitantes de Copán y destacó la importancia de trabajar conjuntamente con las autoridades municipales y la población. Con estas acciones, las instituciones pretenden reforzar la presencia policial en la zona y avanzar en la lucha contra estructuras vinculadas con delitos de alto impacto.