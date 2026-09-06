Dereck Moncada presente: Lugano vuelve a ganar y sigue invicto en Suiza

Suiza.

Por su parte, el joven futbolista hondureño sigue tomando protagonismo y para este partido fue titular. Dereck Moncada partió en el 11 titular, pero cuando apenas comenzaba el encuentro, precisamene al minuto 2', fue amonestado por una dura entrada.

En su última presentación, que fue ante un Basilea, el equipo del jugador catrach sorprendió al imponer 1-3 como visitante con tantos de Metinho, Yanis Cimignani y Uran Bislimi, de esta manera tienen una marca perfecta en el arranque de temporada.

El del 'Talanga' continúa sumando minutos en Europa. El delantero hondureño Dereck Moncada sigue con buenos números en sus primeras presentaciones con el FC Lugano y este domingo 06 de septiembre formó parte del nuevo triunfo de su equipo en la primera división del fútbol de Suiza.

El exjugador del Olimpia ha venido con una buena racha, pero este fin de semana no pudo hacerse presente en el marcador, ya que fue sustituido al minuto 63'. Sin embargo, el legionario poco a poco se está ganando un lugar en la plantilla del equipo suizo.

Con este nuevo triunfo del Lugano ha llegado a 18 puntos en la Superliga Suiza, ganando todos sus partidos disputados en este inicio de temporada, por lo que son líderes, teniendo tres puntos más que el Young Boys que es segundo y que tiene un juego más.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El próximo compromiso de Lugano antes de estrenarse en la UEFA Conference League, será precisamente ante el segundo de la tabla. El cotejo será el sábado 12 de septiembre a las 11:00 AM, hora local.

Dereck Moncada es uno de los protagonistas del equipo y en las distintas competencias ya acumula cinco goles en lo que es su primera temporada con el Lugano de Suiza en 14 partidos, incluyendo los de la etapa de clasificación a la Conference.