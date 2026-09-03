¡Golpe en la tabla de posiciones! Olimpia gana y así queda la clasificación

Comayagua, Honduras.

El Olimpia se dio un festín en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua y se consolidó en lo más alto de la tabla de posiciones tras golear 4-1 al Platense, en el partido que abrió la sexta jornada del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Los dirigidos por Eduardo Espinel fueron ampliamente superiores y no tuvieron mayores dificultades para imponerse ante el conjunto porteño. Jorge Benguché abrió el camino de la victoria, mientras que Yustin Arboleda se robó todos los reflectores al firmar un espectacular hat-trick. Eduardo Urbina marcó el único tanto del Platense, que no pudo sostener el ritmo del conjunto merengue.

Con este nuevo triunfo, el Rey de Copas alcanzó los 14 puntos y se mantiene como líder del campeonato, sacando una ventaja momentánea de tres unidades sobre Real España y Marathón, ambos con 11 puntos. Los Aurinegros ocupan actualmente la segunda posición gracias a una mejor diferencia de goles. La victoria también representa un importante impulso para el equipo de Eduardo Espinel, que ahora deberá cambiar el chip y comenzar a pensar en su próximo desafío internacional en la Copa Centroamericana.

Así continúa la sexta jornada

Olimpia y Platense fueron los encargados de abrir el telón de la sexta fecha del Apertura 2026, pero la actividad continuará este viernes con el duelo entre CD Choloma y Olancho FC, que se enfrentarán en el Estadio Rubén Deras a partir de las 7:00 de la noche. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La jornada continuará el sábado con el compromiso entre Atlético Independiente y Motagua, nuevamente en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua. El encuentro está programado para las 5:15 de la tarde. Posteriormente, Marathón recibirá a Estrella Roja en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, en un encuentro que comenzará a las 7:30 de la noche. El conjunto verdolaga buscará aprovechar su condición de local para mantenerse en la pelea por los primeros lugares. El domingo será turno del Real España, que enfrentará a Lobos UPNFM a partir de las 5:15 de la tarde. Los universitarios llegan bajo presión, ya que el técnico Salomón Názar necesita conseguir su primera victoria para mantenerse en el banquillo. Lobos apenas suma dos puntos en el campeonato y atraviesa un complicado inicio de torneo.



La sexta jornada llegará a su final con el encuentro entre Juticalpa FC y Génesis FC, programado para las 7:30 de la noche en el Estadio Juan Ramón Brevé. Los caninos buscarán aprovechar su condición de local para sumar tres puntos y continuar escalando posiciones en la clasificación.