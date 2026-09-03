Altercado de Jerry Bengtson con influencer en la calle: así comenzó y terminó todo

Jerry Ricardo Bengtson se ha convertido en tendencia en las redes sociales luego de protagonizar un altercado en la calle con un influencer, situación que rápidamente generó reacciones y comentarios entre los usuarios.
Jerry Bengtson continúa siendo uno de los grandes protagonistas de la Liga Nacional de Honduras y, tras ponerle punto final a su etapa con Olimpia, ahora afronta un nuevo desafío defendiendo los colores del Olancho FC.
El máximo goleador histórico del campeonato hondureño decidió cerrar su ciclo con el conjunto merengue para emprender una nueva aventura en su carrera. El experimentado delantero optó por fichar por los Potros, pese a contar con propuestas de otros clubes, incluidos algunos de los equipos grandes del fútbol hondureño.
Desde su llegada a Olancho, Bengtson rápidamente se convirtió en una de las principales figuras del plantel y también en uno de los jugadores que más atención genera entre los aficionados.
Su popularidad se ha hecho evidente fuera de las canchas, donde constantemente recibe solicitudes de fotografías, videos y saludos por parte de los seguidores.
Sin embargo, en las últimas horas el atacante fue protagonista de un tenso momento que rápidamente comenzó a generar reacciones en las redes sociales.
Un usuario identificado como “Culicha” publicó un video en el que se observa un intercambio de palabras con Bengtson mientras el futbolista viajaba junto a otros integrantes del Olancho FC.
Según se aprecia en las imágenes, el aficionado le pidió al delantero que le grabara un video, pero la respuesta del jugador no fue la que esperaba. Molesto por la situación, el joven cuestionó la actitud del futbolista y posteriormente expresó su inconformidad.
“Le pedí un video a Jerry Bengtson y no lo dio, hay que ser humilde”, manifestó el aficionado mientras relataba lo ocurrido.
Ante el reclamo, Bengtson respondió dejando clara su postura y señalando que tenía derecho a decidir si quería atender o no la solicitud. “¿Quieres una foto y video? Si no quiero darte video, no te lo doy”, respondió el delantero.
El intercambio de palabras continuó durante algunos segundos y el tono de la conversación fue subiendo. El aficionado también lanzó fuertes críticas hacia el futbolista y otros jugadores.
“Sean humildes, no son nadie en la vida. Solo porque juegan ya se creen los grandes...”, expresó durante el momento de tensión.
En las imágenes se observa a jugadores como Gerson Argueta y Óscar Almendares colocándose entre Bengtson y el aficionado, intentando calmar los ánimos y poner fin al intercambio.
La situación generó preocupación entre quienes se encontraban alrededor, por lo que algunos integrantes del Olancho FC intervinieron para evitar que la discusión pasara a mayores.
Mientras algunos usuarios respaldaron al aficionado y cuestionaron la actitud de Bengtson, otros defendieron al delantero al considerar que cualquier futbolista tiene derecho a decidir cuándo atender una solicitud de fotografía o video, especialmente durante momentos de descanso o desplazamiento con su equipo.
El episodio vuelve a colocar a Jerry Bengtson en el centro de la conversación, aunque esta vez por una situación ocurrida fuera de las canchas y durante su nueva etapa como jugador del Olancho FC.