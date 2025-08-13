Municipal vs Real España EN VIVO hoy: Copa Centroamericana 2025 en directo

Ciudad de Guatemala.

EN VIVO EL MINUTO A MINUTO:

¡TERMINÓ EL PARTIDO! Real España pierde 2-1 contra Municipal en Guatemala y encaja su segunda derrota en la Copa Centroamericana 2025. Queda al borde de la eliminación la Máquina.

Min.90+6 ¡EXPULSADOS! Final caliente en el partido. Se van con tarjeta roja Nixon Cruz en el Real España y José Martínez en el Municipal.

Min.90+1 ¡TARJETA AMARILLA! Anfronit Tatum es amonestado en el Real España por una falta.

Min.90 Se añaden seis minutos más en el partido. Real España busca el empate.

Min.86 ¡TARJETA AMARILLA! Eddie Hernández es amonestado en el Municipal por una falta contra Franklin Flores.

Min.85 ¡CAMBIO EN EL MUNICIPAL! Entra Carlos Estrada y sale José Morales.

Min.84 ¡DOBLE CAMBIO EN EL REAL ESPAÑA! Ingresan Anfronit Tatum y Darixon Vuelto y se van Jack Jean-Baptiste y Maylor Núñez.

Min.82 ¡TARJETA AMARILLA! Daniel Aparició es amonestado en el Real España y José Martínez en el Municipal por la bronca.

Min.80 Se calientan los ánimos en el partido. Tremendo empujón de Daniel Aparicio contra Pedro Altan y se arma una pequeña trifulca.

Min.78 ¡TARJETA AMARILLA! Nicolás Samayoa es amonestado en el Municipal por falta contra Yeison Moreno.

Min.76 ¡CASI, CASI REAL ESPAÑA! Tiro libre de Jhow Benavídez, cabezazo de Devron García de espaldas al arco y el balón se va rozando el vertical.

Min.72 ¡CAMBIO EN EL REAL ESPAÑA! Yeison Moreno ingresa y sale Carlos Mejía.

Remontó el Municipal en cinco minutos. Gran jugada de Pedro Altan, asistencia para José Martínez que fusiló a Luis López. Mal la defensa del Real España.

Min.70 ¡GOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL DEL MUNICIPAL! ¡GOL DE JOSÉ MARTÍNEZ!

Min.66 ¡CAMBIO EN EL REAL ESPAÑA! Reacciona de inmediato Jeaustin Campos. Entra Nixon Cruz y sale Brayan Moya.

El gol del Municipal llegó de un centro que cazó Eddie Hernández, su remate impactó en el horizontal y el rebote lo recogió José Morales para mandar la pelota al fondo de las mallas.

Min.65 ¡GOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL DEL MUNICIPAL! ¡GOL DE JOSÉ MORALES!

Min.57 ¡UFFF, PERDONÓ REAL ESPAÑA! Disparo de Jhow Benavídez que pega en un defensa y el rebote le quedó a Gustavo Moura que la mandó a un lado.

Min.53 Disparo de Eddie Hernández que es bloqueado por la defensa del Real España. Avisa el hondureño que dará problemas a la zona baja aurinegra.

Min.52 ¡OTRO CAMBIO EN MUNICIPAL! Entra Pedro Altan y se va Jonathan Franco.

Jhow Benavídez ha manejado los hilos del Real España en el partido. Buen partido del 10.

Min.46 ¡CAMBIO EN EL MUNICIPAL! Ingresa el hondureño Eddie Hernández y sale César Calderón.

¡VAMOS POR EL SEGUNDO TIEMPO! Se reporta un cambio en el Municipal que buscará el empate ante Real España.

¡MEDIO TIEMPO! Real España está derrotando por 0-1 al Municipal en Guatemala con gol de Daniel Aparicio.

Min.45+3 ¡UYYY, SE SALVÓ REAL ESPAÑA! José Martínez se la perdió abajo del arco, no pudo ni Luis López ni la defensa aurinegra. La mandó arriba del jugador del Municipal.

Min.45+2 La intentó Real España por medio de Gustavo Moura con un zurdazo desde fuera del área que se fue a un lado del arco del Municipal.

Min.45 Se agregan cuatro minutos más en el partido.

Min.36 ¡TARJETA AMARILLA! Brayan Moya es amonestado en el Real España por una falta contra Nicolás Samayoa.

Min.30 Tendido en el suelo Jhow Benavídez mientras es atendido por el cuerpo médico del Real España tras la falta que sufrió.

Min.29 ¡TARJETA AMARILLA! Jonathan Franco es amonestado en Municipal por una falta por la espalda contra Jhow Benavídez.

El festejo de Daniel Aparicio tras su gol en Guatemala.

Min.25 ¡UYYY! Llegó con peligro el Municipal, un centro de Jonathan Franco casi termina en el arco del Real España. ¡Respiró 'Buba'!

Min.23 ¡UFFF, ERA EL SEGUNDO DE LA MÁQUINA! Córner de Banvídez, se lo bajan a Carlos Mejía que le pega y en la línea salva la defensa del Municipal.

Jhow Benavídez cobró el tiro libre, mandó el centro al área y allí apareció el panameño Daniel Aparicio para mandar el balón al fondo con un cabezazo. Lo gana el Real España en Guatemala.

Min.17 ¡GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DEL REAL ESPAÑA! ¡GOL DE DANIEL APARICIO!

Min.16 Falta contra Jack Jean-Baptiste cerca del área del Municipal.

Min.14 ¡UYYY! Mala salida de Luis López en un córner del Municipal, dejó el balón en el área y por fortuna su defensa sacó el peligro.

Min.12 No aprovecha el Real España el primer tiro de esquina del partido.

EL DATO: En el grupo del Real España, el Sporting San Miguelito de Panamá sorprendió y le ganó 2-1 al Diriangén de Nicaragua. Ambos equipos tienen cuatro puntos en la cima.

Min.6 Municipal corta el avance del Real España con una falta de José Mena contra Gustavo Moura.

Afición del Real España presente en el estadio El Trébol.

El que no alienta al auri...🎶🚂🔥 pic.twitter.com/uBe61YDBK5 — Real Club Deportivo España (@rcdespana) August 14, 2025

Min.2 Falta de Wesly Decas contra José Martínez en el centro del campo. Pedía amarilla el jugador del Municipal.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO! Real España ya juega contra Municipal bajo una fuerte lluvia en la capital de Guatemala.

ASÍ SALE EL REAL ESPAÑA: 22. Luis López, 2. Maylor Núñez, 19. Daniel Aparicio, 6. Devron García, 5. Franklin Flores, 17. Wesly Decas, 28. Carlos Mejía, 14. Jack Jean-Baptisté, 10. Johw Benavídez, 13. Bryan Moya y 11. Gustavo Moura.

ESTE ES EL 11 DEL MUNICIPAL: 12. Kenderson Navarro, 31. César Calderón, 3. José Mena, 4. Nicolás Samayoa, 52. Aubrey David, 18. Jonathan Franco, 8. Rodrigo Saravia, 16. José Morales, 19. Cristian Hernández, 7. Rudy Muñoz y 9. José Martínez.

Ya están los equipos en la cancha para el inicio del juego que es pitado por la estadounidense Ekaterina Koroleva.

Bienvenidos al minuto a minuto del partido del Real España contra el Municipal de Guatemala por la tercera jornada de la Copa Centroamericana 2025.

LA PREVIA

La escandalosa derrota ante Cartaginés en la primera fecha de la Copa Centroamericana puso complicado el camino para Real España, que esta noche tiene la obligación de sumar en Guatemala, que se mide con el Deportivo Municipal. La Máquina no tiene mañana, pues una nueva derrota los deja prácticamente al borde de la competencia, aunque todavía hay una opción, pues el Municipal empató sus dos partidos. Los rojos cuentan con dos unidades. El Diriangén de Nicaragua lidera con 4 puntos. Con Real España se anunciaron las bajas para este compromiso por decisiones técnicas: Daniel Carter Bodden y Daylor Cacho. Si emprendieron el viaje Luis 'Buba' López, quien estaba lesionado, y el delantero argentino Matías Rotondi, con paso por Municipal pero suplente con Jeaustin Campos. El defensor Devron García habló sobre lo que representa este duelo para ellos: “Con toda la responsabilidad que lleva el partido, esperamos gracias a Dios hacer un buen juego. Más que todo es hacer lo que nosotros sabemos hacer. Será una final para ellos también, ambos ocupamos sumar y esperamos avanzar, será un partido complicado”. García destacó que un empate no pasa por su mente, quieren ganar. “Vamos con mucha inteligencia, no vamos con la mentalidad de empatar. Cuidaremos nuestro arco, venimos de dos juegos así y venimos trabajando bien; estaremos muy concentrados”, adelantó el central del equipo, que viajó bastante motivado.

LAS ALINEACIONES TITULARES: