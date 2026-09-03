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Olimpia vs Platense: Denuncia, alarma por Benguché y "locura" de Arboleda

Las imágenes más curiosas que dejó la paliza del León ante Platense por la jornada 6 del Apertura 2026.

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 19:52 -
  • Redacción La Prensa
Olimpia vs Platense: Denuncia, alarma por Benguché y locura de Arboleda
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Olimpia goleó al Platense y estas son las imágenes que dejó el partido

 Fotos Alex Pérez.
Olimpia vs Platense: Denuncia, alarma por Benguché y locura de Arboleda
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Aficionados expresaron su molestia luego de la llegada de los jugadores de Olimpia al estadio Carlos Miranda, escenario donde el conjunto merengue se enfrentó al Platense.
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Algunos seguidores esperaba que los futbolistas tuvieran algún gesto con las personas que se encontraban en los alrededores del recinto deportivo, pero aseguraron que los jugadores ingresaron sin detenerse a saludar a los aficionados.
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Uno de los aficionados no ocultó su enojo y realizó un reclamo que posteriormente comenzó a llamar la atención en redes sociales. “Como que no hubiera gente”, denunció el seguidor, cuestionando la actitud de los futbolistas durante su ingreso al estadio.
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La situación generó inconformidad entre algunos seguidores que aguardaban la llegada del equipo, especialmente aquellos que buscaban tener un contacto cercano con sus ídolos, ya fuera mediante un saludo, una fotografía o algún video.
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La llegada de Olimpia al Carlos Miranda se produjo en medio de la expectativa de sus seguidores por el compromiso ante Platense, aunque esta vez el comportamiento de los jugadores a su ingreso terminó convirtiéndose en uno de los temas comentados por los aficionados presentes.
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Aficionada de la barra del Olimpia al momento de llegar al estadio Carlos Miranda.
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Dos hermosas chicas posando para el lente de Diario LA PRENSA en las afueras del estadio Carlos Miranda.
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Dos lindas jóvenes sonriendo para nuestro lente previo al inicio del duelo Olimpia vs Platense.
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Beso y selfie de aficionada del Olimpia.
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Eduardo Espinel no se guardó nada y mandó un 11 titular importante en Olimpia.
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El 11 titular del Platense que se enfrentó al Olimpia.
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Apenas a los cinco minutos llegó el primer gol de la noche y fue obra de Jorge Benguché. El delantero conectó un cabezazo tras asistencia de lujo de tres dedos de Edwin Rodríguez.
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Benguché pudo marcar su primer gol en la Liga Nacional de Honduras en lo que va de este Apertura 2026.
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Enfado en jugadores del Platense tras el gol de Benguché.
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El entrenador Raúl Cacéres le dio instrucciones a sus dirigidos tras el gol de Benguché.
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Eduardo Urbina del Platense se gastó una obra de arte en el estadio Carlos Miranda de Comayagua. Sacó un bombazo de volea que se metió al ángulo.
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Jugadores del Platense celebrando el golazo de su compañero Eduardo Urbina.
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El atacante Benguché se lanzó al césped visiblemente adolorido e intentó continuar en el encuentro, pero después de unos minutos comprobó que le era imposible seguir. Recibió atención y finalmente tuvo que ser sustituido, encendiendo las alarmas en el conjunto merengue.
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Jorge Benguché, lesionado ante Platense. El delantero del Viejo León, quien ya había marcado un gol en el partido, tuvo que abandonar el terreno de juego tras sentir molestias en una de sus piernas.
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Yustin Arboleda ingresó por Benguché y marcó el segundo gol del Olimpia.
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Zurdazo de Yustin Arboleda dentro del área, la pelota pasó por debajo de las piernas del arquero de Platense y se fue al fondo de las redes.
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Yustin Arboleda celebrando su gol marcado.
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Olimpia encontró el gol de la tranquilidad al minuto 69 nuevamente por medio de Yustin Arboleda. El artillero ingresó al área, realizó un enganche para quitarse de encima la marca de Jefferson Castillo y sacó un potente zurdazo que pasó por debajo de las piernas del arquero Merlin Bonilla para terminar en el fondo de la portería.
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La noche perfecta de Arboleda quedó sellada al minuto 78, cuando el colombiano completó su hat-trick y puso el definitivo 4-1. El atacante aprovechó la salida del portero Bonilla y, con mucha calidad desde larga distancia, levantó la pelota por encima del guardameta para bañarlo y enviarla al fondo de la red.
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Festejo de Yustin Arboleda tras sus tres goles en la paliza 4-1 del Olimpia ante Platense
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Yustin Arboleda comenzó en la banca y terminó siendo la figura marcando tres goles.
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