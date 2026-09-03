La "casa loca" por dentro: allí acabaron con la vida de cuatro primos en La Ceiba

En el interior de la vivienda se constataron precarias condiciones con colchones tirados y distintivos de estructuras criminales, evidencias que ya forman parte de las investigaciones sobre el cuádruple homicidio contra cuatro primos en La Ceiba.
En este inmueble, utilizado como centro de torturas, cuatro primos habrían sufrido vejámenes y agresiones antes de ser brutalmente ejecutados por sus captores, según la policía.
Un menor de edad habitaba la casa junto a una jovencita al momento que llegó la policía al lugar.
Otro de los detenidos en la colonia Las Mercedes durante los allanamientos.
Agentes policiales de San Pedro Sula y Tegucigalpa llegaron a La Ceiba para realizar las operaciones de captura en la colonia Las Mercedes de La Ceiba.
Los cuatro primos: Diego Jassir Canales Solís, de 20 años; Dylan Mateo Canales Solís, de 14; Kelvin Magdiel Canales de 15, y Daniel Enrique Antúnez Canales de 15, fueron raptados el pasado viernes 17 de julio y encontrados muertos dos días después en la colonia San José y La Canelas de La Ceiba.
Uno de los detenidos durante allanamientos en la colonia Las Mercedes de La Ceiba. La policía le incautó un arma de fuego y lo relacionó directamente con el multiple crimen.
Los allanamientos días después del crimen contra los cuatro primos dejó como resultado la captura de tres personas ligadas al cuadruple homicidio.
La policía Nacional, agentes de la DPI y fiscales inspeccionaron la vivienda y encontraron a una pareja que fue capturada. En las paredes habían imagenes diabólicas y señales de pandillas.
Los cuatro primos eran miembros de la la iglesia Testigos de Jehová. Ellos fueron "interceptados y raptados por hombres fuertemente armados cuando regresaban de una actividad religiosa luego hallados muertos.