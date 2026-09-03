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La "casa loca" por dentro: allí acabaron con la vida de cuatro primos en La Ceiba

Colchones tirados en el suelo y paredes marcadas con grafitis alusivos a pandillas forman parte del desgarrador escenario dentro de la "casa loca" hallada en La Ceiba donde torturaron a cuatro primos

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 17:52 -
  • Redacción web
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En el interior de la vivienda se constataron precarias condiciones con colchones tirados y distintivos de estructuras criminales, evidencias que ya forman parte de las investigaciones sobre el cuádruple homicidio contra cuatro primos en La Ceiba.

 Foto: La Prensa
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En este inmueble, utilizado como centro de torturas, cuatro primos habrían sufrido vejámenes y agresiones antes de ser brutalmente ejecutados por sus captores, según la policía.

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Un menor de edad habitaba la casa junto a una jovencita al momento que llegó la policía al lugar.

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Otro de los detenidos en la colonia Las Mercedes durante los allanamientos.

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Agentes policiales de San Pedro Sula y Tegucigalpa llegaron a La Ceiba para realizar las operaciones de captura en la colonia Las Mercedes de La Ceiba.

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Los cuatro primos: Diego Jassir Canales Solís, de 20 años; Dylan Mateo Canales Solís, de 14; Kelvin Magdiel Canales de 15, y Daniel Enrique Antúnez Canales de 15, fueron raptados el pasado viernes 17 de julio y encontrados muertos dos días después en la colonia San José y La Canelas de La Ceiba.

 Foto: Redes sociales
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Uno de los detenidos durante allanamientos en la colonia Las Mercedes de La Ceiba. La policía le incautó un arma de fuego y lo relacionó directamente con el multiple crimen.

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Los allanamientos días después del crimen contra los cuatro primos dejó como resultado la captura de tres personas ligadas al cuadruple homicidio.

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La policía Nacional, agentes de la DPI y fiscales inspeccionaron la vivienda y encontraron a una pareja que fue capturada. En las paredes habían imagenes diabólicas y señales de pandillas.

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Los cuatro primos eran miembros de la la iglesia Testigos de Jehová. Ellos fueron "interceptados y raptados por hombres fuertemente armados cuando regresaban de una actividad religiosa luego hallados muertos.

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