"Vi a Angie Peña, sé quiénes son los Delta”: el video que le costó la vida a testigo en Roatán

“Yo vi a Angie Peña, yo la miré”. Esa es una de las frases que más ha llamado la atención en un video donde aparece el abogado Dereck Isaac McNeal James, quien fue asesinado el pasado 17 de agosto en Roatán y era considerado testigo protegido dentro de la investigación por la desaparición de la joven hondureña Angie Peña.