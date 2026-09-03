"Vi a Angie Peña, sé quiénes son los Delta”: el video que le costó la vida a testigo en Roatán

“Yo vi a Angie Peña, yo la miré”. Esa es una de las frases que más ha llamado la atención en un video donde aparece el abogado Dereck Isaac McNeal James, quien fue asesinado el pasado 17 de agosto en Roatán y era considerado testigo protegido dentro de la investigación por la desaparición de la joven hondureña Angie Peña.
En el video publicado por Radio Progreso McNeal asegura que había visto a Angie Peña y que conocía a integrantes de los llamados “Delta”.
“Si a mí me quitan el caso de Angie Peña, o me quieren desacreditar con el caso, solo les voy a decir una cosa: yo estuve ahí, yo vi a Angie Peña, yo la miré”, se escucha decir en la grabación al abogado asesinado.
McNeal en el video afirmó conocer quiénes serían los “Delta” y lanzó una serie de acusaciones contra personas que, según su relato, tendrían vínculos con actividades ilícitas y explotación sexual.
En otro momento de la grabación, el abogado sostiene que había sido perseguido y cuestiona la falta de protección que, según él, recibia.
También mencionó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y aseguró que, si era desacreditado en el caso de Angie Peña, revelaría información sobre personas que, según sus señalamientos, estarían vinculadas con drogas y familias dedicadas al narcotráfico en Roatán.
La difusión del video ocurre días después del asesinato de McNeal, ocurrido el 17 de agosto de 2026 en Roatán. El abogado fue atacado a balazos cuando se movilizaba en su vehículo después de dejar a su hijo en un centro educativo.
La Policía posteriormente capturó a Jeremías TJ Ávila Dilbert, señalado como supuesto autor material del crimen, mientras las investigaciones buscan establecer quién habría ordenado el homicidio.
La muerte de McNeal adquirió especial relevancia porque su nombre estaba relacionado con la investigación por la desaparición de Angie Peña. Las autoridades investigan además si el asesinato estuvo directamente relacionado con su condición de testigo protegido o si obedeció a otro motivo.
¿Qué pasó con Angie Peña? Angie Samantha Peña Melgares desapareció el 1 de enero de 2022, cuando tenía 22 años y se encontraba de vacaciones con su familia en Roatán. Ese día salió en una moto acuática desde la zona de West Bay y posteriormente se perdió su rastro.
En los primeros días, las autoridades manejaron principalmente la hipótesis de un posible accidente en el mar. La búsqueda incluyó patrullajes marítimos, aeronaves, helicópteros, drones y buzos en diferentes sectores de la zona insular. Incluso se utilizó un submarino que descendió hasta unos 1,000 pies de profundidad, pero no se encontraron rastros de la joven.
Más de cuatro años después, el paradero de Angie continúa sin establecerse públicamente.
El asesinato de McNeal y la posterior la publicación del video agregan nuevas preguntas a un expediente que durante años ha estado rodeado de versiones contradictorias.
La Fiscalía mantiene abiertas líneas de investigación sobre el caso de Angie Peña y no descarta nuevas acusaciones.