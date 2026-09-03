Capturan a hombre acusado de matar a ingeniero, supuesto amante de su esposa en Tegucigalpa

Un hombre de 46 años fue capturado este jueves por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), señalado como presunto responsable del asesinato de un ingeniero industrial ocurrido en enero de este año en Tegucigalpa.
La captura se ejecutó mediante labores de investigación, seguimiento y vigilancia realizadas por agentes de la División de Delitos Contra la Vida (DDCV), quienes localizaron al sospechoso en el sector de Tres Caminos, en el municipio de Valle de Ángeles, Francisco Morazán.
El detenido es originario de Choluteca y tenía una orden de captura emitida el 1 de septiembre de 2026 por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tegucigalpa, según informó la DPI.
El crimen por el que es investigado ocurrió el 24 de enero de este año. La víctima fue identificada como José María Laínez Fonseca, un ingeniero industrial que se desempeñaba como administrador de un hotel de lujo en la capital.
De acuerdo con las investigaciones, Laínez Fonseca se encontraba en compañía de una mujer en un establecimiento ubicado en una gasolinera del bulevar Morazán, luego de haber asistido a un encuentro deportivo.
La información proporcionada por la DPI señala que el ahora detenido habría conocido que su esposa se encontraba en el lugar junto al ingeniero, por lo que se habría desplazado hasta la gasolinera a bordo de un vehículo.
Al llegar, el sospechoso habría descendido del automóvil y, sin mediar palabras, habría sacado un arma de fuego tipo pistola para disparar contra Laínez Fonseca. El ataque le habría provocado la muerte de manera inmediata.
Las primeras hipótesis de los investigadores de la DDCV apuntan a que el crimen estaría relacionado con un conflicto de carácter pasional, debido al supuesto vínculo sentimental entre la víctima y la esposa del ahora detenido.
Tras las diligencias realizadas por los agentes de Delitos Contra la Vida, las autoridades lograron identificar al presunto responsable y posteriormente ejecutaron la orden de captura en el sector de Tres Caminos.
El sospechoso será puesto a disposición del juzgado competente para responder por el delito de asesinato que se le imputa y continuar con el proceso judicial establecido en la legislación hondureña. Capturan a hombre acusado de asesinar a ingeniero en Tegucigalpa