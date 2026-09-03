Acusados por asesinar a candidato a diputado de Yoro admitirán su culpa

San Pedro Sula, Honduras. Los dos acusados por el asesinato del candidato a diputado por el departamento de Yoro, Óscar Bustillo Oseguera, solicitaron, a través de su defensa, someterse a un procedimiento abreviado para confesar su culpabilidad a cambio de que les rebajen la pena por los delitos que les imputan.

La petición la hicieron ante las autoridades del Ministerio Público, que dieron lugar a la solicitud para que los encausados Erlin Margarito Escoto, alias Kotolo, y Aníbal Josué Aguilar, alias El Mecánico, hagan uso de esa vía procesal alterna.

Las autoridades del MP informaron que presentaron ante el tribunal la petición para celebrar la audiencia de procedimiento abreviado, y el juez que conoce la causa la programó para el martes 8 de septiembre.

Escoto y Aguilar enfrentan los cargos de asesinato y asociación para delinquir. La pena por el delito de asesinato es de 20 años y la Fiscalía está solicitando que el juez les rebaje un cuarto de la pena, lo que equivale a cinco años.