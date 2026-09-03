Acusados por asesinar a candidato a diputado de Yoro admitirán su culpa

San Pedro Sula, Honduras. Los dos acusados por el asesinato del candidato a diputado por el departamento de Yoro, Óscar Bustillo Oseguera, solicitaron, a través de su defensa, someterse a un procedimiento abreviado para confesar su culpabilidad a cambio de que les rebajen la pena por los delitos que les imputan.
La petición la hicieron ante las autoridades del Ministerio Público, que dieron lugar a la solicitud para que los encausados Erlin Margarito Escoto, alias Kotolo, y Aníbal Josué Aguilar, alias El Mecánico, hagan uso de esa vía procesal alterna.
Las autoridades del MP informaron que presentaron ante el tribunal la petición para celebrar la audiencia de procedimiento abreviado, y el juez que conoce la causa la programó para el martes 8 de septiembre.
Escoto y Aguilar enfrentan los cargos de asesinato y asociación para delinquir. La pena por el delito de asesinato es de 20 años y la Fiscalía está solicitando que el juez les rebaje un cuarto de la pena, lo que equivale a cinco años.
En el caso del asesinato, la pena rebajada para cada uno de los imputados sería de 15 años de prisión. Referente al delito de asociación para delinquir, la pena mínima es de seis años y el MP pide que también se les rebaje un cuarto, por lo que los encausados serían condenados a cuatro años y seis meses de cárcel.
En total, los procesados purgarían una condena de 19 años y seis meses de prisión.
Óscar Bustillo, quien aspiraba a ser diputado por el partido Libre en el departamento de Yoro, fue asesinado el 9 de septiembre de 2025 en el barrio Montecristo, de la ciudad de Yoro, cuando se dirigía a su casa tras participar en una reunión política en el vecino municipio de Sulaco.
De acuerdo con las investigaciones de la Policía, los cabecillas de una estructura criminal que opera en Yoro presuntamente solicitaron a Bustillo permisos de explotación en una amplia zona del departamento con el fin de controlar el aprovechamiento de la madera, pero él se negó a favorecerlos, lo que habría motivado su asesinato.