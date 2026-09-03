Torneo de golf a beneficio del hospital San Juan de Dios será este sábado

San Pedro Sula, Honduras. Con el objetivo de recaudar fondos para seguir apoyando la prestación de servicios psiquiátricos y psicológicos en la zona noroccidental del país, el grupo Amigos del San Juan de Dios realizará su décimo quinto torneo de golf este sábado 5 de septiembre en el Club Campestre de La Lima. La actividad deportiva dará inicio a las 8:30 am y será a beneficio del hospital San Juan de Dios, que cada año atiende de forma gratuita a miles de pacientes, entre niños, jóvenes y adultos. Patrick Amador, subdirector de Recursos del hospital, dio a conocer que la meta de este año es reunir L2.2 millones, que serán destinados principalmente a remodelar la unidad infantil, con el propósito de convertirla "en un espacio más apropiado y acogedor".

Explicó que actualmente, el área cuenta con las condiciones básicas para atender a los menores, pero la institución busca adaptar el entorno a sus necesidades, ya que el 22% de las atenciones del hospital corresponde a pacientes de entre 5 y 19 años, una población cuya demanda de servicios continúa creciendo. Entre los casos de consulta más frecuentes en este grupo de edad se encuentra el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), seguido de la ansiedad y depresión, según registros recientes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Amador indicó que el costo de participación en el torneo es de $100 dólares y que las personas interesadas pueden realizar el proceso de inscripción contactándose al 9967-1183 o durante el evento. Por su parte, el hermano Anderson Amado, de la orden San Juan de Dios, destacó que actividades como esta permiten al hospital brindar acompañamiento a personas de escasos recursos o en condición de vulnerabilidad, mediante la compra de medicamentos, la cobertura de estudios que no se realizan en el centro y mejoramiento de espacios.