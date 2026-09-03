Torneo de golf a beneficio del hospital San Juan de Dios será este sábado

San Pedro Sula, Honduras. Con el objetivo de recaudar fondos para seguir apoyando la prestación de servicios psiquiátricos y psicológicos en la zona noroccidental del país, el grupo Amigos del San Juan de Dios realizará su décimo quinto torneo de golf este sábado 5 de septiembre en el Club Campestre de La Lima.
La actividad deportiva dará inicio a las 8:30 am y será a beneficio del hospital San Juan de Dios, que cada año atiende de forma gratuita a miles de pacientes, entre niños, jóvenes y adultos.
Patrick Amador, subdirector de Recursos del hospital, dio a conocer que la meta de este año es reunir L2.2 millones, que serán destinados principalmente a remodelar la unidad infantil, con el propósito de convertirla "en un espacio más apropiado y acogedor".
Explicó que actualmente, el área cuenta con las condiciones básicas para atender a los menores, pero la institución busca adaptar el entorno a sus necesidades, ya que el 22% de las atenciones del hospital corresponde a pacientes de entre 5 y 19 años, una población cuya demanda de servicios continúa creciendo.
Entre los casos de consulta más frecuentes en este grupo de edad se encuentra el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), seguido de la ansiedad y depresión, según registros recientes.
Amador indicó que el costo de participación en el torneo es de $100 dólares y que las personas interesadas pueden realizar el proceso de inscripción contactándose al 9967-1183 o durante el evento.
Por su parte, el hermano Anderson Amado, de la orden San Juan de Dios, destacó que actividades como esta permiten al hospital brindar acompañamiento a personas de escasos recursos o en condición de vulnerabilidad, mediante la compra de medicamentos, la cobertura de estudios que no se realizan en el centro y mejoramiento de espacios.
También dijo que estos aportes son muy importantes, especialmente considerando el incremento en la demanda de servicios de salud mental, pues solo en 2025, el centro brindó 27,451 atenciones, de las que el 60% correspondió a psiquiatría y el 40% restante a psicología.
Mientras que en los últimos años las atenciones crecieron en un 58%, pasando de 17,000 atenciones en 2022 a más de 27,000 en 2025.
Motivo por el que ambos extendieron su agradecimiento al grupo de mujeres que lidera esta iniciativa e invitaron a los sampedranos y personas que viven en municipios aledaños a participar en el torneo de golf, que ya se ha convertido en una tradición de solidaridad.