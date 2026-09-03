¿Qué hacer ante un tsunami? Atlántida pondrá a prueba sus protocolos

La Ceiba, Honduras. En una iniciativa conjunta, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) y la alianza con organización Goal Internacional, celebraron una jornada de trabajo en La Ceiba junto al Comité Regional "Tsunami Ready".

Durante el encuentro, que reunió a autoridades locales, instituciones clave y miembros de los Comité de Emergencia Municipal (Codem) de Jutiapa, La Ceiba y El Porvenir, en el departamento de Atlántida, se definieron las estrategias para consolidar la preparación de la franja costera frente a una amenaza de tsunami en el Atlántico.

El objetivo principal fue dar seguimiento al plan operativo y coordinar el simulacro de tsunami previsto para el 13 de octubre de 2026. Esta práctica se llevará a cabo en el casco urbano de El Porvenir y en las comunidades garífunas de Corozal y Nueva Armenia, con el fin de optimizar los tiempos y protocolos de respuesta de la población.