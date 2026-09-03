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¿Qué hacer ante un tsunami? Atlántida pondrá a prueba sus protocolos

Con el propósito de fortalecer la respuesta ante eventuales emergencias marítimas, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales y la organización GOAL preparan el simulacro de tsunami en comunidades de Atlntida.

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 13:13 -
  • Carlos Molina
¿Qué hacer ante un tsunami? Atlántida pondrá a prueba sus protocolos

Los organismos de socorro del país, con apoyo de Goal Internacional, buscan poner a prueba sus sistemas de comunicación y de toma de decisiones en caso de ser afectados por un tsunami en el atlántico hondureño.

 Foto: La Prensa

La Ceiba, Honduras. En una iniciativa conjunta, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) y la alianza con organización Goal Internacional, celebraron una jornada de trabajo en La Ceiba junto al Comité Regional "Tsunami Ready".

Durante el encuentro, que reunió a autoridades locales, instituciones clave y miembros de los Comité de Emergencia Municipal (Codem) de Jutiapa, La Ceiba y El Porvenir, en el departamento de Atlántida, se definieron las estrategias para consolidar la preparación de la franja costera frente a una amenaza de tsunami en el Atlántico.

El objetivo principal fue dar seguimiento al plan operativo y coordinar el simulacro de tsunami previsto para el 13 de octubre de 2026. Esta práctica se llevará a cabo en el casco urbano de El Porvenir y en las comunidades garífunas de Corozal y Nueva Armenia, con el fin de optimizar los tiempos y protocolos de respuesta de la población.

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"Nosotros tenemos la comunidad garífuna de Nueva Armenia y que está contemplada en el simulacro de tsunami, en el municipio tenemos unas catorce comunidades vulnerables. Estamos trabajando para que las personas estén preparadas con este simulacro y gracias que nos están colaborando con las herramientas", apuntó Armando Serrano, en representación del Codem de Jutiapa.

Las reunión se centró en afinar la logística del próximo simulacro de tsunami, en Nueva Armenia, Corozal y la zona urbana de El Porvenir.

Las reunión se centró en afinar la logística del próximo simulacro de tsunami, en Nueva Armenia, Corozal y la zona urbana de El Porvenir.

 (Foto: La Prensa )

La iniciativa cuenta además con el respaldo técnico y científico internacional del Centro Internacional de Información sobre Tsunamis (Itic), la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la Corporación Universitaria para la Investigación Atmosférica (Ucar).

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De acuerdo al Departamento de Geología de la Universidad de Puerto Rico, en el Caribe, desde 1842 han muerto unas 3,510 personas a causa de los tsunamis. Los tsunamis más recientes ocurrieron en Samoa en 2009, Haití en 2010, Chile en 2010 y Japón en 2011.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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