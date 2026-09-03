Comida y diversión: los mejores planes para disfrutar San Pedro Sula en la Semana Morazánica

San Pedro Sula, Honduras. La capital industrial de Honduras se perfila como uno de los destinos para disfrutar durante la Semana Morazánica 2026, que se desarrollará del miércoles 7 al viernes 9 de octubre. La ciudad cuenta con una infraestructura moderna, excelente conectividad, una variada oferta gastronómica y actividades recreativas que pueden realizar los turistas nacionales e internacionales. San Pedro Sula se ha convertido en un punto ideal para vacacionar, ya que cuenta con modernas vías de acceso, una creciente oferta hotelera, centros comerciales, excelente gastronomía y espacios públicos.

Actividades y lugares para disfrutar en San Pedro Sula

Para este feriado se prevé una afluencia de visitantes y familias locales que disfrutarán de las diferentes actividades disponibles:

1. Museo de Antropología e Historia

En este lugar podrás recorrer y conocer el origen de San Pedro Sula y el Valle de Sula, viajar en el tiempo y apreciar piezas prehispánicas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Además, cuenta con una cafetería ubicada en sus hermosos jardines traseros. El lugar es ideal para disfrutar de un café artesanal y bebidas tradicionales de cacao.

2. Rótulo de la Coca-Cola

Para los amantes del senderismo y la naturaleza, este es uno de los lugares ideales para disfrutar de la belleza de la ciudad y conocer su fauna.

Al llegar al rótulo, los visitantes pueden disfrutar de bebidas naturales, cocos fríos y frutas de temporada mientras contemplan el paisaje.

3. Museo de la infancia "El Pequeño Sula"

Este sitio es ideal para visitar con los más pequeños del hogar, ya que ofrece exhibiciones sobre ciencia, astronomía y el cuerpo humano.

Uno de los atractivos visuales del museo es la zona de Aventura Jurásica, donde se encuentra una réplica de un tiranosaurio rex de cinco metros de altura, una figura que las familias pueden aprovechar para tomarse fotografías de recuerdo.

4. Parque Infantil Presentación Centeno

Este es un lugar ideal para pasar una tarde relajada en familia. Cuenta con amplios juegos para niños, senderos rodeados de naturaleza y áreas de descanso.

Al estar ubicado en la cordillera de El Merendón, este sitio se convierte en un atractivo turístico que ofrece uno de los climas más frescos de la ciudad.

5. Mercado Guamilito

Es conocido como un centro cultural por excelencia de la ciudad, ideal para encontrar hermosas artesanías hechas a mano y recuerdos tradicionales.

Algo por lo que también es famoso el mercado es su vibrante sector de floristería, donde se encuentra una gran variedad de flores. Además, cuenta con 50 puestos que rinden tributo al maíz.

5. La Plaza Típica

Este es el lugar idóneo para disfrutar de la variada gastronomía de Honduras, como el “pollo chuco”, las baleadas, los desayunos típicos y las sopas, entre otros platillos. Asimismo, hay locales donde se venden pulseras hechas a mano, dulces y prendas alusivas a Honduras, con figuras y símbolos patrios.

Asimismo, en la Plaza Típica se puede disfrutar los domingos de música en vivo, bailes folclóricos y marimbas.