Muere querida actriz de "Soñadoras"

La televisión mexicana se vistió de luto nuevamente luego de que se confirmara el fallecimiento de una reconocida actriz de cine y televisión, parte de varias producciones importantes dentro de la audiencia mexicana.
Se trata de Ludivina Olivas Contreras, reconocida actriz de cine y televisión que formó parte de producciones como Soñadoras y La rosa de Guadalupe.
La intérprete tenía 89 años, y la noticia fue confirmado por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), institución que utilizó sus redes sociales para lamentar la partida de quien fuera integrante de su sindicato.
"La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Ludivina Olivas Contreras “Ludivina Olivas”, miembro de nuestro Sindicato", se lee en el comunicado.
Ludivina Olivas construyó una trayectoria dentro de la industria del entretenimiento mexicano con participaciones en diferentes producciones de cine y televisión.
Hasta el momento de esta nota, no se ha confirmado alguna causa o enfermedad que Ludivina Olivas padeciera durante sus últimos años de vida.
Muchos atribuyen el fallecimiento a un tema de edad, ya que la intérprete tenía 89 años de edad.
Uno de los famosos que lamentaron la muerte de Olivas fue Maribel Guardia, quien compartió algunos emojis de tristeza en la publicación de la ANDA.