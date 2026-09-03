Instalan comisión para enfrentar embarazos en niñas y adolescentes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. Autoridades de distintas instituciones instalaron una comisión interinstitucional para abordar el problema de los embarazos en niñas y adolescentes en Honduras, una iniciativa que plantea actualizar la estrategia nacional de prevención, unificar protocolos y concentrar esfuerzos en los municipios donde se registra una mayor incidencia.
La comisión fue instalada por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en una reunión en la que participaron instituciones vinculadas con la protección de la niñez, salud, educación, seguridad y derechos de las mujeres, además de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.
Durante el encuentro se discutió la situación actual de los embarazos en niñas y adolescentes y la capacidad de respuesta de las instituciones estatales. También se identificaron desafíos para coordinar las acciones de prevención, atención y protección de las menores.
La ministra de Desarrollo Social, Fátima Juárez, señaló que uno de los objetivos es llevar las acciones hasta las escuelas, centros de salud, comunidades y familias, además de mejorar la detección de niñas que puedan encontrarse en situación de riesgo.
“Queremos que lo que iniciamos hoy llegue a las escuelas, a los centros de salud, a las comunidades y a las familias”, expresó Juárez, quien agregó que la comisión deberá convertir la preocupación por esta problemática en acciones concretas.
Por su parte, la designada presidencial María Antonieta Mejía, en su condición de presidenta del Sistema Integral de Garantías de Derechos Humanos de la Niñez y Adolescencia de Honduras (Sigadenah), sostuvo que el Estado debe mantener una respuesta activa frente a los embarazos en adolescentes.
“Como Gobierno no podemos ser ni sordos, ni ciegos, ni mudos ante la problemática”, manifestó Mejía durante la instalación de la mesa de trabajo.
¿Qué instituciones participan?
La comisión está integrada por representantes de la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Asuntos de la Mujer y Secretaría de la Juventud.
También participan el Ministerio Público, mediante la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia; el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA); Unicef; Coiproden y la Asociación de Municipios de Honduras.
Uno de los puntos planteados durante la reunión fue la necesidad de actualizar y rediseñar la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes de Honduras (ENAPREAH), utilizando datos actualizados para determinar dónde deben concentrarse las acciones.
Entre las medidas propuestas también figura la unificación de protocolos de atención y la identificación de los municipios con mayor incidencia de embarazos en niñas y adolescentes.
Seis líneas de acción
La ruta presentada durante la reunión contempla seis áreas estratégicas: gobernanza e institucionalidad intersectorial; educación integral para la prevención; servicios integrales de salud; entornos familiares y comunitarios protectores; permanencia educativa y proyectos de vida; y protección integral y acceso a la justicia.
A estas acciones se suma el fortalecimiento de espacios seguros para que los adolescentes puedan participar en decisiones relacionadas con su desarrollo y sus derechos.
Para dar seguimiento a las medidas se conformó una comisión técnica integrada por representantes de las instituciones participantes, que tendrá a su cargo el seguimiento permanente de la ruta de trabajo.
Además, se acordó establecer una comisión de alto nivel que volverá a reunirse en noviembre, cuando se espera presentar los primeros resultados y avances frente a la problemática.
La iniciativa busca establecer una respuesta coordinada entre las instituciones involucradas en la prevención y atención de los embarazos en niñas y adolescentes, así como fortalecer los mecanismos de protección y garantizar el acceso de las menores a servicios de salud, educación, justicia y protección de derechos.