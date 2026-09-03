Instalan comisión para enfrentar embarazos en niñas y adolescentes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. Autoridades de distintas instituciones instalaron una comisión interinstitucional para abordar el problema de los embarazos en niñas y adolescentes en Honduras, una iniciativa que plantea actualizar la estrategia nacional de prevención, unificar protocolos y concentrar esfuerzos en los municipios donde se registra una mayor incidencia. La comisión fue instalada por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en una reunión en la que participaron instituciones vinculadas con la protección de la niñez, salud, educación, seguridad y derechos de las mujeres, además de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Durante el encuentro se discutió la situación actual de los embarazos en niñas y adolescentes y la capacidad de respuesta de las instituciones estatales. También se identificaron desafíos para coordinar las acciones de prevención, atención y protección de las menores.

La ministra de Desarrollo Social, Fátima Juárez, señaló que uno de los objetivos es llevar las acciones hasta las escuelas, centros de salud, comunidades y familias, además de mejorar la detección de niñas que puedan encontrarse en situación de riesgo. “Queremos que lo que iniciamos hoy llegue a las escuelas, a los centros de salud, a las comunidades y a las familias”, expresó Juárez, quien agregó que la comisión deberá convertir la preocupación por esta problemática en acciones concretas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Por su parte, la designada presidencial María Antonieta Mejía, en su condición de presidenta del Sistema Integral de Garantías de Derechos Humanos de la Niñez y Adolescencia de Honduras (Sigadenah), sostuvo que el Estado debe mantener una respuesta activa frente a los embarazos en adolescentes. “Como Gobierno no podemos ser ni sordos, ni ciegos, ni mudos ante la problemática”, manifestó Mejía durante la instalación de la mesa de trabajo.

¿Qué instituciones participan?

La comisión está integrada por representantes de la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Asuntos de la Mujer y Secretaría de la Juventud. También participan el Ministerio Público, mediante la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia; el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA); Unicef; Coiproden y la Asociación de Municipios de Honduras. Uno de los puntos planteados durante la reunión fue la necesidad de actualizar y rediseñar la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes de Honduras (ENAPREAH), utilizando datos actualizados para determinar dónde deben concentrarse las acciones. Entre las medidas propuestas también figura la unificación de protocolos de atención y la identificación de los municipios con mayor incidencia de embarazos en niñas y adolescentes.

Seis líneas de acción