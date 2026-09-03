Honduras figura entre los países candidatos a la Cuenta del Milenio 2027

La MCC publicó el listado de países candidatos en cumplimiento de la Ley del Desafío del Milenio de 2003 , que establece el proceso para identificar a las naciones que pueden optar a programas de asistencia orientados a promover el crecimiento económico y reducir la pobreza.

Tegucigalpa, Honduras. Honduras fue incluido entre los países candidatos a recibir asistencia de la Cuenta de Desafío del Milenio (MCC, siglas en inglés) para el año fiscal 2027 de Estados Unidos, de acuerdo con el informe oficial divulgado por esa institución.

Honduras aparece en el puesto 35 de la lista de 91 países considerados candidatos para el año fiscal 2027. En el listado también figuran otras naciones de la región centroamericana como Belice, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, aunque la situación de elegibilidad de cada país se determina conforme a los criterios establecidos por la legislación estadounidense.

De acuerdo con la MCC, para ser considerado candidato un país debe cumplir, entre otros requisitos, con un nivel de ingreso nacional bruto per cápita que no supere el umbral establecido por el Banco Mundial para el año fiscal correspondiente. Para 2027, ese límite fue fijado en 8,105 dólares de ingreso nacional bruto per cápita.

Sin embargo, la inclusión de Honduras en la lista de candidatos no significa que el país ya haya sido seleccionado para recibir los recursos de la Cuenta del Milenio.

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Se trata de la primera etapa del proceso establecido por la MCC antes de determinar qué naciones serán elegibles para negociar un acuerdo de asistencia.

La corporación estadounidense explicó que, en una etapa posterior, su Junta Directiva evalúa el desempeño de los países candidatos tomando en cuenta su compromiso con la gobernanza justa y democrática, la libertad económica y la inversión en las personas.

También se considera el potencial que tiene cada nación para reducir la pobreza y generar crecimiento económico, además de la disponibilidad de recursos de la propia MCC para financiar los programas.

Los programas de la Millennium Challenge Corporation se desarrollan mediante acuerdos conocidos como compacts, mediante los cuales Estados Unidos proporciona asistencia para apoyar políticas y proyectos destinados a generar crecimiento económico sostenible en los países beneficiarios.

La publicación del listado para el año fiscal 2027 representa, por tanto, un paso inicial para Honduras dentro del proceso de evaluación de la MCC.

El país deberá someterse posteriormente a la medición de distintos indicadores utilizados por la corporación estadounidense para determinar su desempeño y sus posibilidades de avanzar a las siguientes etapas.

A criterio de Juan Carlos Hernández, presidente del Colegio de Economistas de Honduras (CEH), el Gobierno del presidente Nasry Asfura "tiene el reto de lograr aprobar el indicador de corrupción".

La MCC mantiene entre sus principales objetivos la reducción de la pobreza mediante el crecimiento económico y utiliza indicadores cuantificables para evaluar el desempeño de los países frente a los criterios establecidos por la legislación que regula sus programas.

Honduras no accede a un nuevo compacto de la Cuenta del Milenio desde 2010, cuando concluyó el primer programa firmado con la MCC, que representó una inversión de aproximadamente 205 millones de dólares en proyectos de desarrollo rural y transporte. La corporación estadounidense señala que ese compacto estuvo vigente entre 2005 y 2010.