Mel Zelaya es operado de emergencia por acumulación de líquido alrededor del corazón

El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, informó que fue sometido de manera sorpresiva a una intervención quirúrgica para retirar el exceso de líquido que se había acumulado alrededor de su corazón.
A través de sus redes sociales, Zelaya explicó que la operación se realizó durante la madrugada de este jueves 3 de septiembre en un hospital del país.
El exmandatario señaló que el procedimiento estuvo relacionado con una condición que identificó como pericarditis, debido a la acumulación de líquido en el área que rodea el corazón.
Según detalló el expresidente en su mensaje, la intervención médica se desarrolló con éxito.
“Gracias a Dios y a la intervención oportuna de los profesionales médicos, la operación duró una hora y fue un éxito”, manifestó Zelaya tras la cirugía.
El expresidente aseguró que actualmente se encuentra fuera de peligro, luego de haber sido atendido oportunamente por el personal médico que estuvo a cargo del procedimiento.
Zelaya agregó que, tras la intervención quirúrgica, los médicos establecieron un período de rehabilitación de siete días como parte de su recuperación.
“Me encuentro fuera de peligro”, afirmó el exmandatario, quien además agradeció la intervención de los profesionales de la salud y expresó su confianza en el proceso de recuperación.
El expresidente no proporcionó mayores detalles sobre su estado de salud, el centro hospitalario donde permanece ni las circunstancias que llevaron a la intervención de emergencia.
Zelaya explicó que decidió mantener en reserva esa información por motivos de seguridad. “No se extienden más detalles por motivos de seguridad”, indicó en su mensaje.
El exmandatario aseguró que mantendrá informados a los hondureños y a la comunidad internacional sobre su evolución durante los próximos días, mientras cumple con el período de rehabilitación previsto tras la operación.
La pericarditis, por la que fue intervenido el expresidente Zelaya, es una inflamación del pericardio, una membrana delgada con forma de saco que rodea, protege y mantiene en su lugar al corazón. En condiciones normales, existe una pequeña cantidad de líquido entre sus capas para evitar la fricción al latir; sin embargo, cuando se inflama, genera un roce molesto y, en ocasiones, acumulación excesiva de líquido (derrame pericárdico).