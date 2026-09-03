Mel Zelaya es operado de emergencia por acumulación de líquido alrededor del corazón

La pericarditis, por la que fue intervenido el expresidente Zelaya, es una inflamación del pericardio, una membrana delgada con forma de saco que rodea, protege y mantiene en su lugar al corazón. En condiciones normales, existe una pequeña cantidad de líquido entre sus capas para evitar la fricción al latir; sin embargo, cuando se inflama, genera un roce molesto y, en ocasiones, acumulación excesiva de líquido (derrame pericárdico).