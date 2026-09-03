Wisin presenta la plantilla de catedráticos de la Universidad del Perreo

"La Universidad del Perreo tiene el honor de presentarles a quienes estarán a cargo de educar a todos nuestros prematriculados. Para este primer semestre 2026 reunimos a los profesores."

La lista de participantes incluye a Ivy Queen, Don Chezina, Jowell y Randy, Franco el Gorila, Trébol Clan, Jory Boy, Juanka El Problematik, Kapo y El Bogueto.

Entre los artistas confirmados destacan Ivy Queen, Don Chezina, Jowell y Randy, Franco el Gorila, Trébol Clan, Jory Boy, Juanka El Problematik, Kapo y El Bogueto.