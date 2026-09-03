Wisin presenta la plantilla de catedráticos de la Universidad del Perreo

El reguetonero Wisin presentó oficialmente la Universidad del Perreo, un proyecto que busca rendir homenaje y dar continuidad al género urbano mediante una “Clase 2026” integrada por figuras icónicas."La Facultad del primer semestre académico está oficialmente completa.
"La Universidad del Perreo tiene el honor de presentarles a quienes estarán a cargo de educar a todos nuestros prematriculados. Para este primer semestre 2026 reunimos a los profesores."
La lista de participantes incluye a Ivy Queen, Don Chezina, Jowell y Randy, Franco el Gorila, Trébol Clan, Jory Boy, Juanka El Problematik, Kapo y El Bogueto.
Entre los artistas confirmados destacan Ivy Queen, Don Chezina, Jowell y Randy, Franco el Gorila, Trébol Clan, Jory Boy, Juanka El Problematik, Kapo y El Bogueto.
Asimismo, el productor Hyde El Quimico, los miembros de la banda Jumbo El Que Produce Solo, el artista puertorriqueño Jowell y los miembros del dúo Los Legendarios confirmaron en sus perfiles que están dentro de la iniciativa que se ha viralizado en redes sociales.
Wisin no solo presentó a la plantilla de catedráticos, también recordó en redes sociales que este jueves 3 de septiembre es el lanzamiento de su álbum: Puerto Rico — 8:00 p. m; México — 6:00 p. m.; España — 2:00 a. m.
La iniciativa pretende consolidar un espacio de colaboración y memoria histórica del reguetón, al reunir a pioneros y exponentes actuales bajo un mismo concepto.
Con este anuncio, Wisin reafirma su papel como impulsor de la cultura urbana y abre un nuevo capítulo en la evolución del movimiento.
Aunque la oferta académica aún no está completa, Wisin ya ha adelantado algunas de las áreas que formarían parte de la propuesta. Entre ellas se encuentran las cátedras de Ritmo Aplicado, Historia del Reguetón y Epistemología del Flow.
La iniciativa también plantea un espacio dedicado a la investigación, denominado Centro de Estudios Avanzados en Cadencia, Dembow y Cultura Urbana. A esto se suma un área de extensión que contempla programas de intercambio y becas para estudiantes de todo el mundo.
A través de una plataforma, los estudiantes podrán participar en distintas actividades, obtener certificados oficiales y tener acceso a experiencias reservadas exclusivamente para quienes forman parte de esta comunidad.
"Este es solo el inicio de todo lo que nuestra institución tiene preparado para honrar la música y la evolución del perreo", afirma el artista.