Hallan muerta y con signos de violencia a María Mondragón en Balfate, Colón

Colón. Una profunda consternación e indignación prevalece en la comunidad de Río Esteban, tras registrarse la violenta muerte de una mujer dentro de su vivienda en el barrio Las Brisas de Balfate, Colón.

La víctima fue identificada como María Milagros Mondragón, de 23 años de edad, a quien en la zona se le conocía popularmente como La Colocha.

El hallazgo del cuerpo se reportó ayer miércoles. De acuerdo con los informes preliminares, el cadáver de la mujer estaba desnudo y presenta múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo.