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Hallan muerta y con signos de violencia a María Mondragón en Balfate, Colón

Con varias marcas de violencia en su cuerpo y en el interior de su propia residencia fue encontrada María Mondragón ayer miércoles en el barrio Las Brisas

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 06:30 -
  • Redacción La Prensa
Hallan muerta y con signos de violencia a María Mondragón en Balfate, Colón

María Milagros Mondragón, de 23 años de edad. Fotografía de redes sociales.

Colón. Una profunda consternación e indignación prevalece en la comunidad de Río Esteban, tras registrarse la violenta muerte de una mujer dentro de su vivienda en el barrio Las Brisas de Balfate, Colón.

La víctima fue identificada como María Milagros Mondragón, de 23 años de edad, a quien en la zona se le conocía popularmente como La Colocha.

El hallazgo del cuerpo se reportó ayer miércoles. De acuerdo con los informes preliminares, el cadáver de la mujer estaba desnudo y presenta múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo.

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Las autoridades policiales llegaron a la escena para resguardar el perímetro e iniciar con las primeras indagaciones que permitan esclarecer el móvil del crimen y a su autor.

Asimismo, personal de Medicina Forense llegó al lugar para realizar el levantamiento cadavérico conforme a ley y trasladar el cuerpo a la morgue, donde este día será entregado a sus familiares, quienes lo trasladarán a Comayagua, de donde era originaria Mondragón.

Posteriormente, se espera el dictamen de la autopsia que detallará las causas exactas de su muerte.

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