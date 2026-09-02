Cámaras, testimonios y la persona con la que salió: las claves tras el crimen de Waldina Mejía

Tegucigalpa. Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) investigan las causas detrás de la muerte de la infante de marina Waldina Mejía Valle Arzú, de 23 años.

El suceso violento se registró ayer en la calle principal que conduce del Anillo Periférico hacia la comunidad de Nueva Aldea, en el sector de Mateo.

Waldina fue hallada herida de bala y auxiliada de emergencia y trasladada al Hospital Escuela (HE); sin embargo, a pesar de los esfuerzos médicos, falleció minutos después de su ingreso.

El director de comunicación estratégica de la Policía Nacional, comisionado Wilber Mayes, manifestó a LA PRENSA que se descarta que por ahora este caso se catalogue como un robo o asalto común. "Hasta ahorita no podemos ser irresponsables y determinar si fue por un asalto, un robo por la motocicleta o algo así. Ya los equipos de la DPI se encuentran en cada uno de los lugares para poder ventilar y esclarecer el hecho (...) La motocicleta no se la llevaron, y es que no iba ella sola en la moto, iba otra persona también", aseveró el jefe policial.

Dentro de las diligencias, los agentes investigadores se movilizaron a la unidad militar de la víctima. "Andan en las instalaciones de la base naval, tomando declaraciones para poder vincular o identificar a la persona que salió con ella el día lunes, a eso de las 5 de la tarde, después de que ella salió de su día libre", detalló Mayes.

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Asimismo, las pesquisas abarcan a los socorristas que auxiliaron a la joven durante la emergencia. "También andan en los bomberos, porque ellos fueron los que la recogieron a eso de las 11 de la noche, en el lugar aquí cercano a la aldea Mateo, en donde sucedió el hecho, en donde dispararon y le dieron un disparo en el abdomen", explicó el comisionado.

Para la reconstrucción del recorrido previo al ataque, la Policía hace uso de la tecnología de videovigilancia de la capital. "Y también andan en el sector del Sistema Nacional de Emergencia 911 para poder verificar la ruta que la moto tomó con la persona que la fue a traer el día que salió franca ella", agregó.

Paralelamente, las autoridades toman declaraciones del entorno personal de la joven militar. "Y también andan investigando y ubicando a la familia de la compañera Waldina para que pueda dar alguna declaración pertinente, si es que ella tenía alguna enemistad con alguna persona", recabó el vocero.

Las autoridades policiales informaron que las diligencias continúan en desarrollo. A la espera de nuevos hallazgos. "Entonces, todo eso se está haciendo ahorita en horas de la mañana y por horas de la tarde vamos a dar un poquito más de claridad al respecto del hecho", puntualizó el jefe policial.