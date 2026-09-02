Tras persecución policial detienen a dos hombres en posesión de fusiles AR-15 en Santa Bárbara

Santa Bárbara. Una persecución policial desplegada por agentes fronterizos terminó con la detención de dos hombres. El suceso ocurrió este miércoles, tras que intentaran evadir un control de rutina en el departamento de Santa Bárbara.

La operación inició a las 9:00 de la mañana en un retén fijo ubicado en la comunidad de Ceibita, municipio de Quimistán. En ese punto, efectivos de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) y del Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET) les indicaron el alto a dos hombres, quienes hicieron caso omiso y huyeron, lo cual originó el operativo.

Tras la persecución, los agentes acorralaron y requirieron a los dos hombres en la calle principal del barrio El Edén, en el municipio de Protección, Santa Bárbara.

Los detenidos fueron identificados como Carlos Pérez Paz (24), de oficio soldador y originario de San Marcos, y Luis Fernando Posadas Hernández (25), un ganadero residente en Cofradía, Cortés.