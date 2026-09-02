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Tras persecución policial detienen a dos hombres en posesión de fusiles AR-15 en Santa Bárbara

Los hombres fueron identificados como Carlos Pérez Paz (24) y Luis Fernando Posadas Hernández (25)

  • Actualizado: 02 de septiembre de 2026 a las 10:08 -
  • Redacción La Prensa
Tras persecución policial detienen a dos hombres en posesión de fusiles AR-15 en Santa Bárbara

La persecución se originó este miércoles en horas de la mañana en la comunidad de Ceibita, municipio de Quimistán.

Santa Bárbara. Una persecución policial desplegada por agentes fronterizos terminó con la detención de dos hombres. El suceso ocurrió este miércoles, tras que intentaran evadir un control de rutina en el departamento de Santa Bárbara.

La operación inició a las 9:00 de la mañana en un retén fijo ubicado en la comunidad de Ceibita, municipio de Quimistán. En ese punto, efectivos de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) y del Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET) les indicaron el alto a dos hombres, quienes hicieron caso omiso y huyeron, lo cual originó el operativo.

Tras la persecución, los agentes acorralaron y requirieron a los dos hombres en la calle principal del barrio El Edén, en el municipio de Protección, Santa Bárbara.

Los detenidos fueron identificados como Carlos Pérez Paz (24), de oficio soldador y originario de San Marcos, y Luis Fernando Posadas Hernández (25), un ganadero residente en Cofradía, Cortés.

Armas decomisadas a los hombres.

Armas decomisadas a los hombres.

Durante la inspección a los individuos, las autoridades les decomisaron tres fusiles de asalto tipo AR-15 de color negro, junto con sus respectivos cargadores sin municiones, además de una funda plástica para pistola, armamento de uso prohibido.

Tanto Pérez como Posadas fueron trasladados y puestos a la orden del Ministerio Público bajo la acusación del delito de porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido en perjuicio del orden público del Estado de Honduras.

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