Allanan propiedad en La Lima por presunto almacenamiento de drogas

La operación se desarrolla como parte de una investigación relacionada con el presunto almacenamiento de drogas, según información preliminar sobre el operativo .

La Lima, Honduras. Elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) realizan este miércoles un allanamiento en una propiedad ubicada en la colonia Bridem, en el municipio de La Lima, Cortés.

De acuerdo con la información de las autoridades, la propiedad estaría vinculada a Andy Cristopher Quintero Colindres, quien es señalado en la investigación por el supuesto delito de almacenamiento de drogas.

Durante la intervención, los agentes realizan una inspección en el inmueble con el objetivo de localizar posibles indicios que puedan estar relacionados con la investigación.

Las autoridades mantienen las diligencias en desarrollo para determinar si en la propiedad existen sustancias u otros elementos vinculados con el caso.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Hasta el momento, no se han informado detalles confirmados sobre posibles hallazgos, por lo que se desconoce la cantidad o el tipo de sustancias que eventualmente podrían ser encontradas.

El allanamiento forma parte de las acciones investigativas que realizan las autoridades para establecer las circunstancias del caso y determinar las responsabilidades correspondientes.