Caen dos jóvenes por supuesto tráfico de drogas en Choloma, Cortés

Choloma, Cortés. Dos jóvenes fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional durante un operativo ejecutado en el sector de Bajos de Choloma, Cortés, por suponerlas responsables del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública.

La captura se realizó en la aldea Copeco Vid, donde agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención Número 10 (UMEP-10) desarrollaban labores de prevención y control.

Entre los detenidos se encuentra Omar Alejandro Luna Díaz de 23 años, mientras que la segunda persona requerida es menor de edad.