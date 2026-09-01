Caen dos jóvenes por supuesto tráfico de drogas en Choloma, Cortés

Choloma, Cortés. Dos jóvenes fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional durante un operativo ejecutado en el sector de Bajos de Choloma, Cortés, por suponerlas responsables del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública.
La captura se realizó en la aldea Copeco Vid, donde agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención Número 10 (UMEP-10) desarrollaban labores de prevención y control.
Entre los detenidos se encuentra Omar Alejandro Luna Díaz de 23 años, mientras que la segunda persona requerida es menor de edad.
Durante la intervención, los agentes les decomisaron cinco envoltorios que contenían un polvo blanco, presuntamente cocaína, además de 10 envoltorios con una sustancia en forma de piedra blanca, supuestamente crack.
Asimismo, como parte de la evidencia asegurada se encuentra un teléfono celular, que será objeto de investigación para determinar si tiene relación con la actividad ilícita que se les atribuye.
Según el reporte policial, las sustancias estaban distribuidas en pequeños envoltorios, una modalidad que las autoridades suelen asociar con la presunta venta y distribución de drogas al menudeo.
Tras la detención, los dos sospechosos y los indicios decomisados fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía de turno del Ministerio Público, donde se continuará el proceso correspondiente.