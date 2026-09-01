Funcionarios del sector energético destacan aprobación de reformas a la ley energética

"Esto tiene que funcionar por el bien de todos los hondureños", destacó Corrales.

Héctor Luis Corrales, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree), en comparecencia en Casa de Gobierno se refirió al tema y destacó: "Tenemos un nuevo marco legal y el trabajo que viene será complicado y vamos a ocupar el apoyo de todos los sectores".

Tegucigalpa, Honduras . El Congreso Nacional aprobó las reformas a la ley del sector eléctrico tal como lo había solicitado el Poder Ejecutivo.

Por su parte, Guillermo Peña Panting gerente de la Enee dijo que tuvieron una jornada interesante y el proyecto ya es una realidad.

"Se pudo debatir al aire libre y se pudo incluir a toda la sociedad. Ha sido el plan más agresivo desde que se creó El Cajón y más de 40 años venimos a dar una mejor calidad de servicio a la población y es el principal objetivo de la reforma" destacó el funcionario.

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"Celebramos ese tipo de acuerdos y de esta manera poder hacer la transformación energética", destacó Panting.

En relación al Programa de Reducción de Pérdidas, dieron a conocer que ya quedó completamente liquidado.

"Creemos que lo que se ha creado va a generar confianza para la creación de inversiones", destacó Panting.

En tanto, Fernando Oviedo explicó que las reformas van a contribuir a la generación de inversiones en el país.

"Primero le estamos dando vuelta a un sistema que estaba encarnado y la calidad del servicio para que no falle el servicio tiene que ver con las inversiones", recordó Corrales.

"En la ley quedó la creación de un comité de conducción y se está separando el rol de gerenciar y operar la Enee para mejorar los servicios que se brindan", enfatizó Corrales.