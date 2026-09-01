Juan Orlando Hernández llega a tribunales por resolución del caso Pandora II

Tegucigalpa, Honduras. Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, llegó este martes a los tribunales de Tegucigalpa acompañado por su esposa e hijas, minutos antes de conocer la resolución judicial sobre la audiencia inicial del caso Pandora II. Hernández ingresó a las instalaciones judiciales mientras un grupo de simpatizantes se concentraba en las afueras de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para expresarle su respaldo al exmandatario. Antes de presentarse ante las autoridades judiciales, Hernández publicó un video en sus redes sociales en el que habló sobre las dificultades que ha enfrentado y aseguró que no está dispuesto a rendirse.

“No es hoy que me voy a rendir”, expresó el exgobernante, quien también hizo referencia a la importancia de mantenerse firme ante los momentos difíciles y apoyarse en la fe y la familia.

“Llegué hasta aquí, he superado otras cosas y esta también la voy a superar”, manifestó Hernández en el mensaje difundido antes de su llegada a los tribunales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

No es hoy que me voy a rendir.



Hay días en los que uno siente que ya no puede más.



Que ha cargado demasiado.



Que ha peleado demasiado.



Y que quizás lo más fácil sería bajar los brazos.



Pero justamente en esos momentos es cuando uno tiene que recordar de dónde viene y todo... pic.twitter.com/JFFKqcE0GO — Juan Orlando Hernández (@JuanOrlandoH) September 1, 2026

El expresidente enfrenta el proceso Pandora II por una investigación relacionada con el presunto desembolso irregular de unos 10.8 millones de dólares entre 2010 y 2013, cuando presidía el Congreso Nacional.

De acuerdo con la acusación, esos recursos habrían sido utilizados para financiar su campaña electoral de 2013. La causa fue abierta en 2023 y actualmente Hernández enfrenta el proceso en libertad. Como parte de las medidas cautelares impuestas el pasado 3 de agosto, el exmandatario tiene prohibido salir de Honduras mientras continúa el proceso judicial. En esa audiencia también se determinó que el caso sería conocido por la justicia ordinaria. El proceso ha tenido varios retrasos. La audiencia inicial fue aplazada en dos ocasiones, el 12 y el 18 de agosto, a petición de la Fiscalía y de la defensa de Hernández.