  1. Inicio
  2. · Honduras

Juan Orlando Hernández llega a tribunales por resolución del caso Pandora II

Juan Orlando Hernández llegó con su familia a tribunales, donde espera la resolución judicial sobre el caso Pandora II

  • Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 13:49 -
  • Redacción La Prensa

Tegucigalpa, Honduras. Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, llegó este martes a los tribunales de Tegucigalpa acompañado por su esposa e hijas, minutos antes de conocer la resolución judicial sobre la audiencia inicial del caso Pandora II.

Hernández ingresó a las instalaciones judiciales mientras un grupo de simpatizantes se concentraba en las afueras de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para expresarle su respaldo al exmandatario.

Antes de presentarse ante las autoridades judiciales, Hernández publicó un video en sus redes sociales en el que habló sobre las dificultades que ha enfrentado y aseguró que no está dispuesto a rendirse.

El 1 de septiembre se resolverá la causa contra JOH por fraude y lavado de activos

“No es hoy que me voy a rendir”, expresó el exgobernante, quien también hizo referencia a la importancia de mantenerse firme ante los momentos difíciles y apoyarse en la fe y la familia.

“Llegué hasta aquí, he superado otras cosas y esta también la voy a superar”, manifestó Hernández en el mensaje difundido antes de su llegada a los tribunales.

El expresidente enfrenta el proceso Pandora II por una investigación relacionada con el presunto desembolso irregular de unos 10.8 millones de dólares entre 2010 y 2013, cuando presidía el Congreso Nacional.

Evacúan pericias en audiencia contra Juan Orlando Hernández por caso Pandora II

De acuerdo con la acusación, esos recursos habrían sido utilizados para financiar su campaña electoral de 2013. La causa fue abierta en 2023 y actualmente Hernández enfrenta el proceso en libertad.

Como parte de las medidas cautelares impuestas el pasado 3 de agosto, el exmandatario tiene prohibido salir de Honduras mientras continúa el proceso judicial. En esa audiencia también se determinó que el caso sería conocido por la justicia ordinaria.

El proceso ha tenido varios retrasos. La audiencia inicial fue aplazada en dos ocasiones, el 12 y el 18 de agosto, a petición de la Fiscalía y de la defensa de Hernández.

La llegada de Juan Orlando Hernández a Honduras en imágenes

El caso Pandora II se desarrolla después del regreso de Hernández a Honduras el pasado 26 de julio. El exmandatario había sido condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por narcotráfico en 2024, tras su extradición en 2022, pero fue indultado en diciembre de 2025 por el presidente estadounidense Donald Trump.

Ahora, Hernández espera la decisión del juez sobre su situación jurídica en Honduras, mientras sus familiares y simpatizantes permanecen atentos al desarrollo de la audiencia.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias